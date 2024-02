Gudmundsson-Inter, l’offerta che strappa il sì del Genoa

Svelato il piano dei nerazzurri, che intanto continuano a monitorare la situazione dell’islandese. Ecco quel che può accadere in estate

È Albert Gudmundsson uno dei calciatori dal più alto rendimento fatto registrare in questa prima parte di stagione, col classe ’97 capace di mettere a referto 11 reti e 3 assist in quest’avvio, nove di queste marcature in Serie A.

L’islandese, accasatosi al Genoa nel gennaio del 2022, sta continuando a rivelarsi una delle armi migliori a disposizione del tecnico Alberto Gilardino, che alla sua prima esperienza nel massimo campionato italiano in vesti di allenatore si sta rendendo protagonista di ottime cose (a testimoniarlo il piazzamento del ‘Grifone’ a metà classifica).

Ad aver mosso passi concreti verso l’attuale numero 11 della formazione rossoblù è stata la Fiorentina, che soltanto nella passata finestra di calciomercato invernale ha posto sul tavolo dei liguri un’offerta da 20 milioni di euro per l’ex Psv, poi rifiutata per via della valutazione che ne fanno il presidente Alberto Zangrillo e la restante parte della dirigenza del proprio gioiello (sui 30 milioni di euro).

Anche Inter e Milan figurano tra quei club che, nel frattempo, hanno già posto Gudmundsson sotto la propria lente d’ingrandimento. Taremi a parte, atteso a Milano nel prossimo luglio, quel che è ormai appurato è la volontà dei nerazzurri di assicurarsi una nuova seconda punta in estate (da qui, non per nulla, nasce l’interesse del club meneghino verso l’islandese). Fondamentale sarà inoltre provare a piazzare Marko Arnautovic altrove, altro attaccante che potrebbe finire per dire addio dopo Alexis Sanchez, in uscita a giugno da Appiano.

Ad ogni modo, tenendo conto del valore di mercato che ne fa il Genoa dell’attuale partner d’attacco di Mateo Retegui, per la formazione vicecampione d’Europa in carica sarà cosa alquanto proibitiva – per non dire impossibile – provare a chiudere per il 26enne nato a Reykjavik, ragion per cui a poter trovarsi con la strada spianata sono diverse società militanti quest’oggi in Premier League.

Gudmundsson, strada in salita per l’Inter: a chiudere può essere un’inglese con un’offerta da 30 milioni

Albert Gudmundsson sarà uno dei calciatori più ricercati sul mercato nel corso della prossima estate. A poter farsi avanti per l’islandese sono alcune società militanti quest’oggi in Premier League, magari di media fascia.

Pensiamo ad esempio a West Ham e Crystal Palace, sodalizi che potrebbero finire per riporre sul tavolo del Genoa un’offerta vicina ai 30 milioni di euro per l’islandese, cosa in verità già accaduta a Radu Dragusin circa un mese fa, col difensore rumeno approdato a sua volta al Tottenham per la stessa e identica cifra. Questa la base d’asta fissata dal ‘Grifone’ per il proprio numero 11.