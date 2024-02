Blitz da 40 milioni: Guardiola lo porta via dall’Inter

Pep Guardiola continua a ostacolare l’Inter: con 40 milioni di euro il City si prepara a soffiare ai nerazzurri un obiettivo di lunga data

Dalla sfida di finale di Champions alle scintille sul mercato… L’Inter, che partiva sfavorita nella partita giocatasi a Istanbul, appare sfavorita anche sul piano del potere economico. I Citizen, malgrado i problemi ancora non risolti con la UEFA e la federazione britannica, possono contare su una solidità finanziaria incredibile e quindi su margini ampi per tutto ciò che riguarda gli investimenti sul mercato.

L’Inter, da tre anni a questa parte, deve rispettare troppi limiti e può muoversi solo con colpi a zero o acquisti preceduti da grandi plusvalenze. Quando si tratta di trattare un giocatore dalla valutazione alta, per i nerazzurri è quasi sempre impossibile competere con i club esteri, specie quelli inglesi.

E anche a giugno, l’Inter potrebbe dover rinunciare a un obiettivo seguito da ormai più di due anni: il City di Guardiola sembra infatti intenzionato a investire fino a 40 milioni per chiudere il colpaccio.

Il calciatore conteso è il giovane Giorgio Scalvini, un difensore che Piero Ausilio segue fin dal suo esordio con l’Atalanta. Scalvini è un talento cristallino e dal punto di vista tattico appare come un giocatore perfetto per l’Inter di Inzaghi: può giocare come braccetto destro o sinistro.

Non a caso, l’Inter ha cominciato a pensarci sul serio l’inverno scorso, quando si parlava di vendere Skriniar. La Dea, tuttavia, spara altissimo. E certe cifre possono essere affrontate senza problemi sono dai club di Premier. Da tempo Giorgio Scalvini attrae corteggiatori anche Oltremanica. Già l’anno scorso United e City hanno mostrato interesse per il ragazzo.

Il Manchester City sembra oggi il club più attrezzato per poter chiudere un affare con l’Atalanta. Ma a fine stagione potrebbero tornare a mostrare interesse anche Chelsea, Manchester United e Liverpool Scavini sa di poter mirare a un top-club. Così, dopo aver per mesi continuato a dichiarare di voler pensare solo all’Atalanta, il ragazzo ha riconosciuto che l’idea di giocare in Premier non gli dispiacerebbe per nulla.

L’estate scorsa ci provò anche il Napoli, senza successo. La Juve ha mostrato solo un interesse teorico. L’Inter, invece, potrebbe pensare a un simile investimento solo a fronte di una cessione importante. Secondo calciomercato.it, Guardiola starebbe intanto continuando a seguire con attenzione le prestazioni del centrale della Dea, convinto che potrebbe inserirsi bene nel City.

L’Atalanta ha resistito finora a tutte le pretendenti, ma non ha mai chiuso del tutto all’idea di privarsi del giovane difensore per realizzare l’ennesima enorme plusvalenza. Prima di qualsiasi discorso relativo alla cessione, la società bergamasca punta a sfruttarlo nel migliore dei modi per finire la stagione, con un piazzamento in Champions. Poi bisognerà anche scovare un sostituto.

Scalvini ha solo vent’anni ma mostra già una grande personalità. Ha tecnica e fisico. Non è perfetto nel difendere, ma è in costante crescita. Quest’anno sta facendo bene anche sulla destra: durante il possesso palla, gioca praticamente come un esterno destro. Nella difesa a tre quando la Dea si difende si posiziona come braccetto a destra.

La stagione di Scalvini

Come sta andando il giovane Giorgio quest’anno? A inizio stagione, il ragazzo ha un po’ sofferto, mostrando troppe incertezze in copertura. Ma a livello generale, ha fatto bene, dimostrando di essere più di un prospetto interessante. Con 22 partite all’attivo, ha collezionato 3 assist, 56 passaggi con una percentuale di riuscita superiore al 82%. Ha vinto più del 60% dei duelli aerei…

Il ragazzo ha grandi numeri. E, come evidente, sarebbe un braccetto utilissimo per l’Inter. I nerazzurri si sono già assicurati un centrocampista e un attaccante, entrambi al zero, sul mercato. Per questo c’è chi pensa che eventuali sforzi potrebbero essere riservati alla difesa.

I nomi che piacciono sono quelli di Buongiorno, che piace anche a Napoli e Milan, e appunto di Scalvini. Per il difensore del Torino bisognerebbe investire 30 milioni più bonus. Per convincere l’Atalanta a cedere Scalvini si parla di 40 più bonus: davvero troppi.