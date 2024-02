Il migliore del reparto: il dato incontestabile su Arnautovic

L’austriaco, a segno nella gara di Champions con l’Atletico, è a sorpresa l’attaccante più prolifico dell’Inter per una statistica che non è affatto passata inosservata

La formazione di Simone Inzaghi, lo scorso martedì avversaria dell’Atletico Madrid di Diego Simeone, è uscita vincitrice per 1-0 dalla sfida del ‘Meazza’. Ad aver permesso ai nerazzurri di avere la meglio su Griezmann e compagni la rete realizzata al 79′ da Marko Arnautovic. Un sigillo, quello firmato dall’ex Bologna, che consentirà alla formazione vicecampione d’Europa in carica di presentarsi il prossimo 13 marzo al ‘Metropolitano’ con due risultati su tre a propria disposizione.

Dopo aver miseramente fallito tre clamorose occasioni da gol, l’austriaco si è fatto trovare puntuale sulla respinta di Jan Oblak, che in precedenza aveva detto no al tentativo di Lautaro Martinez. Nulla hanno potuto fare né l’estremo difensore sloveno né i centrali di difesa dei ‘Colchoneros’ per impedire a quel pallone di entrare in rete e così è l’Inter la squadra ad aver, sostanzialmente, vinto il primo tempo di questo doppio confronto con gli spagnoli.

Comprensibile la gioia e l’emozione manifestata dal classe ’89 dopo la rete confezionata contro l’Atletico, a conferma di un periodo molto complicato per l’attuale numero 8 nerazzurro dal punto di vista realizzativo. A sorpresa, però, è proprio il 34enne nato a Vienna a risultare l’attaccante più prolifico dell’Inter in questa competizione.

Inter, è Arnautovic l’attaccante col maggior numero di gol in Champions per minuti giocati

Nessuno scherzo, è Marko Arnautovic infatti il centravanti più prolifico dell’Inter in Champions League. Questo il dato che fa clamore e di cui non resta far altro che tener conto.

A sorpresa, l’austriaco ha realizzato lo stesso numero di reti di Lautaro e Sanchez in Europa (2 per la precisione, con Thuram ancora fermo a 1). Dati, questi, che in rapporto ai minuti giocati incoronano l’ex Bologna – candidato al titolo di ‘Player of the Week” della Champions League – come il miglior realizzatore del reparto avanzato dei nerazzurri in questa manifestazione. Di seguito la classifica completa:

Champions League 2023/24:

1- Arnautovic: 192 minuti, 2 gol

2- Sanchez: 317 minuti, 2 gol

3- Lautaro: 411 minuti, 2 gol

4- Thuram: 355, 1 gol