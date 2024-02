L’Inter non può fare nulla: 58 milioni, va al Liverpool

Dalla Championship alla Premier, ‘Reds’ pronti a bruciare la folta concorrenza in estate. Coinvolti nella vicenda non solo i nerazzurri ma anche il Manchester City e altre big europee

Le strade di Jurgen Klopp e quella del Liverpool si separeranno al termine di questa stagione, ad averlo annunciato proprio il tecnico tedesco (alla guida del club dall’ottobre del 2015) durante una conferenza stampa tenutasi a fine gennaio. Una situazione, questa, che costringerà i ‘Reds’ ad andare non soltanto alla ricerca di un nuovo allenatore, ma anche di ulteriori innesti sul mercato.

Tra i tanti osservati speciali colpiscono i nomi di Goncalo Inacio, a causa dell’accordo in scadenza a giugno 2025 di Virgil van Dijk, e Joshua Kimmich. Non solo, s’ha da considerarsi in questo elenco anche Archie Gray, giovane classe ’06 di attuale proprietà del Leeds in grado non soltanto di indossare i panni di centrocampista centrale ma anche di quelli di terzino di destra, ruolo in cui sta continuando a mettersi in evidenza.

35 presenze e 2 assist, questi i numeri fatti registrare in questa prima parte di stagione dal 17enne di nazionalità inglese, ad oggi certamente tra i migliori elementi a disposizione del tecnico Daniel Farke. Ad aver attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori la bravura del ragazzo nel gestire i vari momenti della gara, la capacità di leggere il gioco, la sua grinta e la sua impostazione nel supportare la manovra offensiva della propria squadra.

Caratteristiche, queste, che non è escluso possano essere rimaste ben impresse anche all’Inter, che ad ogni modo nulla potrà fare difronte all’esorbitante valutazione raggiunta in questi ultimi mesi dall’attuale numero 22 dei ‘Whites’. Discorso che non regge, invece, per il Liverpool.

Il Liverpool pensa all’offerta da 50 milioni di sterline in estate per Gray

La formazione inglese sta pensando di porre sul tavolo del Leeds in estate un’offerta da 50 milioni di sterline, che convertiti in euro ne diventerebbero circa 58, per il cartellino di Archie Gray. Questa l’indiscrezione piovuta dall’estero.

Non solo, sul giovane classe ’06 restano in agguato anche Manchester City, Crystal Palace ed Everton ma occhio anche alla concorrenza del Borussia Dortmund, a riferirlo il portale inglese ‘Team Talk’. Un colpo, questo, che permetterebbe alla presunta futura società del ragazzo di assicurarsi una delle migliori gemme del calcio europeo, a testimoniarlo il fatto che il ‘jolly’ inglese valga già 50 milioni di euro e passa a neanche 18 anni compiuti.