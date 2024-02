Ora è UFFICIALE: 27 milioni, a Lecce diventa tutto dell’Inter

L’operazione costerà complessivamente a Zhang circa 33 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli

Titolare per la prima volta nel mese di febbraio, non ha deluso Simone Inzaghi. Per Interlive.it è stato uno dei tre Top della sfida stravinta in casa del Lecce: “Riscatta un primo tempo così e così con un secondo perfetto. Gol, assist e tanta sostanza“.

Parliamo naturalmente di Davide Frattesi, che al ‘Via del Mare’ ha siglato il suo quinto gol stagionale con la maglia nerazzurra. Nonché quinto assist, quello che ha permesso a Lautaro di fare doppietta e 101 in Serie A con l’Inter.

Per la mezz’ala si è trattata della prima presenza dal 1′ in questo mese di febbraio, che Inzaghi non gli aveva potuto concedere prima per via del risentimento miotendineo al retto femorale che ha costretto l’ex Sassuolo a saltare il derby d’Italia con la Juventus (era tra le riserve, ma di fatto indisponibile come svelò poi Inzaghi) e il big match dell’Olimpico contro la Roma.

Dopo la panchina contro la Salernitana di Liverani, il classe ’99 è entrato a gara in corso con l’Atletico in Champions, dando un contributo importante al successo interista.

L’ampio turnover adottato da Inzaghi in Salento gli ha permesso di tornare titolare dopo un mese e di diventare ufficialmente un calciatore di proprietà dell’Inter. Già, perché l’obbligo di riscatto del cartellino era stato stato fissato proprio alla sua prima presenza in nerazzurro e in Serie A nel mese di febbraio.

L’operazione Frattesi costerà complessivamente a Zhang circa 33 milioni di euro: 6 sono stati già spesi per il prestito, altri 27 usciranno dalle casse del club con il riscatto. Ci sono poi potenziali 5 milioni di bonus legati a traguardi individuali e di squadra, come la qualificazione alla prossima Champions League.

Frattesi punta ad avere più spazio

“Sei la mia ossessione”. Su Instagram, Frattesi ha ribadito il suo forte legame con la maglia nerazzurra, con l’Inter che ha voluto a tutti i costi l’estate scorsa e in cui spera di giocare con maggiore continuità già in questo finale di stagione e, in particolare, nella prossima.

L’obiettivo del calciatore romano cresciuto nella Roma è diventare sempre più un protagonista della squadra di Inzaghi, arrivando nella miglior condizione fisica possibile all’Europeo di giugno. Il CT Spalletti è deciso a puntare forte su di lui.