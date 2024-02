Scalvini in dubbio per Inter-Atalanta: mossa di Gasperini

Uscito dolorante dallo scorso impegno di campionato contro il Milan, il difensore centrale della ‘Dea’ potrebbe restare a riposo nel recupero contro l’Inter a San Siro

Inter e Atalanta si daranno finalmente battaglia nel recupero tanto atteso della giornata di campionato slittata per far spazio agli impegni del weekend di Supercoppa Italiana tenutisi a Riyad nel mese di gennaio e da cui la formazione di Simone Inzaghi è uscita vincitrice.

Da quel momento in avanti, quest’ultima ha proceduto con grande forza d’animo sospinta da prestazioni convincenti e anche l’ultimo match giocato fuori casa contro il Lecce ha dato prova di quanto ampio, profondo e variegato sia l’organico dell’ex tecnico della Lazio. Tanto da potersi permettere anche un turnover importante e vincere comunque con quattro reti di scarto una partita sulla carta non semplice.

I prossimi avversari della ‘Dea’ bergamasca dovranno vedersela, quindi, con una squadra in forma sotto tutti gli aspetti di gioco. Forse un po’ meno in termini di forze a disposizione, visti alcuni acciacchi residui. Ma anche fronte Gian Piero Gasperini non si può certo stare tranquilli. Perché nell’ultimo incontro di campionato disputato lo scorso weekend contro il Milan, da cui è saltato fuori un pareggio, il difensore centrale Giorgio Scalvini ha dovuto alzare bandiera bianca per un doloroso infortunio alla spalla a seguito di un contatto di gioco.

Scalvini infortunatosi contro il Milan, forse out contro l’Inter

Le condizioni di Scalvini verranno comunque rivalutate domani, proprio per certificare il fatto che possa essere reclutabile da Gasperini contro l’Inter oppure al contrario debba restare ancora a riposo precauzionale. Al momento quest’ultima resta l’ipotesi più accreditata.

Il gruppo nerazzurro di Bergamo ha infatti svolto questa mattina uno speciale allenamento di attivazione muscolare in palestra accompagnato da due distinti carichi di lavoro per chi ha preso parte alla sfida precedente con il Milan e chi invece è rimasto a riposo. Il tutto per permettere alla squadra di esser quanto più fresca, riposata e competitiva possibile in questo doppio scontro ravvicinato con la capolista ormai in solitaria in vetta alla classifica di Serie A. Di contro, il centrale argentino Palomino è tornato regolarmente in gruppo e potrebbe esser sfruttato proprio per arginare l’assenza di uno dei calciatori difensivi più richiesti dell’intero panorama italiano. Nessun problema di rilievo, invece, per Kolasinac anch’egli reduce dall’applicazione di una fasciatura dopo una ferita allo zigomo.