Sommer recuperato, ecco quando rientrerà Acerbi

Di rientro il portiere svizzero fra i titolari mentre procede a passo svelto il recupero di Acerbi, con lui si monitorano le condizioni di Calhanoglu e Thuram

Meno due al fischio d’inizio del recupero fra Inter e Atalanta sul terreno di gioco di San Siro. Dopo aver affrontato i rossoneri del Milan lo scorso weekend, innanzi ai bergamaschi della ‘Dea’ si para davanti una delle squadre più in forma e meglio allestite d’Europa.

Come dimostrato anche dall’ultima uscita vincente contro il Lecce al netto di un turnover pazzesco, gli uomini di Simone Inzaghi hanno dimostrato solidità e concretezza anche nei momenti in cui le energie e la lucidità mentale sono probabilmente gli unici fattori che potrebbero determinare vittorie o risultati deludenti.

Certo per Inzaghi non è comunque stato semplice dover rivoluzionare la propria formazione titolare viste anche le importanti assenze in organico. Al di là di Juan Cuadrado ormai fermo ai box da diverse settimane e sempre più lontano da un rientro a pieno regime con il finale di stagione che avanza inesorabile, nel corso delle ultime giornate si sono fermate pedine importanti come Yann Sommer investito dall’influenza e Hakan Calhanoglu.

Per quest’ultimo la situazione è leggermente più complessa ma non si tratta di nulla di grave o irrimediabile. È stato infatti riscontrato un affaticamento all’adduttore e per questo motivo non prenderà parte neppure alla sfida contro l’Atalanta dopo aver già saltato quella con il Lecce, ma filtrano buone speranze che possa tornare a disposizione contro il Bologna delle meraviglie di Thiago Motta assieme al centravanti francese Marcus Thuram.

Dubbio Acerbi contro Bologna o Atletico, si procede verso il recupero

Per il primo portiere svizzero il peggio è passato, motivo per cui verrà reintegrato da subito negli schemi prioritari di Inzaghi prendendo il posto di Emil Audero.

La situazione in difesa è invece ancora dubbia per Francesco Acerbi che, in ogni caso, fa del suo meglio per poter accelerare il recupero della condizione dopo lo stop forzato per un problema muscolare. Stando alle stime più recenti anche lui potrebbe tornare a disposizione contro il Bologna ma Inzaghi ed il suo staff dovranno mettere in conto la sfida di ritorno di Champions League con l’Atletico. Non è ancora certa, quindi, una data indicativa della sua reimmissione in campo. Avverrà nell’una o nell’altra circostanza. E per il tecnico piacentino sarà davvero importante.