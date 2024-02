Barella, rinnovo e addio? “70 milioni di euro”

Proseguono le negoziazioni tra l’Inter e il proprio numero 23 per il prolungamento di contratto. Fissata nel frattempo la valutazione dell’ex Cagliari

Nicolo Barella e il club meneghino sono da tempo a lavoro per il rinnovo di contratto che potrebbe portare il centrocampista sardo a estendere la durata del proprio accordo coi nerazzurri, ad oggi in scadenza a giugno 2026, sino al 2029.

Le due parti sono, infatti, sempre più vicine alla chiusura finale. Un’intesa, questa, che potrebbe e dovrebbe venir raggiunta prima del termine di questa stagione, col classe ’97 che potrebbe finire per vedere il proprio stipendio innalzarsi sino ai 7 milioni di euro.

Partito dalla panchina contro il Lecce, Barella è poi subentrato al 55′ di gioco al ‘Via del Mare’. L’impressione avuta è quella che l’attuale numero 23 dei nerazzurri desiderasse mettere piede in campo già a inizio secondo tempo, a testimoniarlo il suo nervosismo (seppur non troppo eccessivo) messo in mostra al suo ingresso.

Più che comprensibile, però, la volontà di Simone Inzaghi, tecnico che ha deciso di concedere un po’ di fiato all’ex Cagliari, candidato a ritrovare una maglia dal 1′ nel recupero di domani sera contro l’Atalanta, quando ad affrontarsi saranno per l’appunto il club meneghino e la formazione di Gian Piero Gasperini (reduce dall’1-1 esterno fatto registrare domenica sera contro il Milan) a partire dalle ore 20:45, anche in questo caso al ‘Meazza’.

In tanti, negli ultimi tempi, hanno provato a domandarsi quale fosse la reale valutazione di Nicolò Barella. 80 milioni? 90? Nessuno può dirlo con certezza, anche se ad aver fatto il punto della situazione è stato proprio un ex calciatore, con un trascorso vissuto anche in vesti di allenatore.

Graziani: “Barella tra i migliori in Europa ma non è ancora un fuoriclasse, per me vale 70 milioni”

Ciccio Graziani, Campione del mondo con la Nazionale Italiana di Calcio nel 1982 ed ex leggenda del Torino, una volta intervenuto davanti ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ ha espresso il proprio giudizio in merito alla situazione di Nicolo Barella, centrocampista con all’attivo 2 reti e 5 assist in quest’avvio di stagione.

Queste le dichiarazioni rilasciate dall’opinionista sportivo di nazionalità italiana sul conto del classe ’97 e non solo: “Barella è un top player. Non lo considero ancora un fuoriclasse, ma può diventarlo attraverso le sue capacità e il gioco di squadra. A mio modo di vedere è già tra i più forti calciatori in Europa, oggigiorno per me vale 70 milioni di euro. Un pensiero sull’Inter? I nerazzurri sono sulla buona strada, stanno producendo un ottimo gioco e sono in gran forma”.