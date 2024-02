Dalla Spagna: 65 milioni, Zhang ‘sacrifica’ Bastoni

Il centrale nerazzurro potrebbe finire per separarsi dall’Inter al termine della stagione, l’indiscrezione arriva questa volta dall’estero

Come da suo solito, Alessandro Bastoni sta confermando di essere uno dei veri punti di forza della formazione di Simone Inzaghi. Ventisette, al momento, i gettoni raccolti in stagione dal classe ’99, capace inoltre di mettere a segno anche una rete in questa prima parte di campionato.

Il gol realizzato dall’ex Atalanta lo scorso 10 febbraio contro la ‘banda’ di Daniele De Rossi ha, infatti, permesso al club meneghino di chiudere definitivamente la pratica Roma, uscita sconfitta in quella circostanza per 2-4 dall’Olimpico’ contro Lautaro e compagni. Una rete, quella messa a segno dall’attuale numero 95 dei nerazzurri, che ha messo in risalto la vera natura del prodotto del vivaio bergamasco, che ha sin da sempre avuto nel proprio DNA una certa attitudine nel supportare la manovra offensiva della propria squadra.

Oltre a disporre di un mancino ben educato, Bastoni è solito spingersi in avanti. Caratteristica, questa, che ha impressionato anche un importante club europeo come il Real Madrid. Secondo quanto raccontato da ‘Masfichajes’, i ‘Blancos’ avrebbero riposto massima attenzione sul centrale 24enne, complice inoltre l’accordo in scadenza a giugno con Nacho Fernandez (nella passata estate vicinissimo ai nerazzurri). Chiaro, però, che per sottrarlo al club meneghino servirà un’offerta importante per il calciatore nato a Casalmaggiore.

Il Real Madrid piomba su Bastoni in vista dell’estate

La precaria situazione economica dell’Inter, seppur in risalita negli ultimi mesi, potrebbe spingere (come già accaduto in passato) un altro big nerazzurro a separarsi dalla formazione di Simone Inzaghi in estate. Tra gli indiziati anche Alessandro Bastoni, ora ricercato in maniera concreta anche dal Real Madrid.

Proprio la formazione di Carlo Ancelotti infatti, che soltanto pochi mesi fa ha detto ufficialmente addio alla proposta della Nazionale brasiliana tramite il rinnovo concordato coi ‘Blancos’ sino a giugno 2026, sta pensando di riporre in estate sul tavolo dell’Inter un’offerta importante per il classe ’99, valutato oggigiorno sui 65 milioni di euro.

Questo lo scenario di cui tener conto in vista del futuro, con Bastoni che potrebbe così finire per separarsi dalla formazione vicecampione d’Europa in carica dopo aver trascorso, sinora, quattro anni e mezzo dalle parti di Appiano. 191 le presenze raccolte in generale dall’ex Atalanta al fianco del club meneghino, condite inoltre da 4 reti e 14 assist, a conferma delle ottime doti tecniche (oltre che difensive) possedute dal centrale 24enne.