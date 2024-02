L’infortunio di Calhanoglu ‘lancia’ Asllani: per il futuro due incertezze

L’italo-albanese è chiamato a sostituire l’ex Milan almeno nelle prossime due gare. Il pericolo, però, è quello che il classe ’02 possa ugualmente dire addio in estate

È giunto ufficialmente il momento di Kristjan Asllani, centrocampista candidato a sostituire Hakan Calhanoglu in vista dei prossimi impegni a cui prenderà parte l’Inter. L’ex Empoli è già stato capace di fornire un’ottima prova nel match di domenica pomeriggio contro il Lecce, gara in cui ha messo a segno anche un assist, ed è pronto a scendere in campo dal 1′ anche contro Atalanta e Genoa, impegni validi rispettivamente per la 21esima e 27esima giornata del campionato di Serie A.

Il tecnico Simone Inzaghi non ha avuto grossi dubbi nel gettarlo in campo dall’inizio contro la formazione salentina, complice il problema muscolare all’adduttore accusato dall’ex Milan nella rifinitura tenuta dall’Inter alla vigilia della gara esterna contro i giallorossi. Un infortunio, questo, che terrà fuori il classe ’94 per 1-2 settimane, con la speranza che il centrocampista turco possa essere al 100% contro l’Atletico Madrid, gara che prenderà il via il prossimo 13 marzo al ‘Civitas Metropolitano’ alle ore 21:00.

Il giovane classe ’02 non ha ancora siglato alcuna rete con indosso la maglia nerazzurra, ma in compenso ha già messo a referto 2 assist in stagione. 22, in totale, le presenze raccolte dall’attuale numero 21 del club meneghino in questa prima parte di stagione, che chiuso da Calhanoglu potrebbe così finire per prendere in considerazione una sua eventuale cessione a fine stagione.

Asllani via dall’Inter in estate? Servono 25 milioni per liberarlo dai nerazzurri

Nonostante non sia un titolare dell’undici iniziale di Simone Inzaghi, Kristjan Asllani (centrocampista 21enne che deve certamente ancora maturare) sta confermando di essere un giovane di grandi speranze anche in questa stagione.

In estate, infatti, potrebbero trovar posto sul tavolo dell’Inter interessanti offerte provenienti sia dalla Premier League che dalla stessa Serie A, proposte queste che in seguito potrebbero venir prese in seria considerazione dal diretto interessato e dalla restante parte del suo entourage. 25 milioni di euro, questa la cifra che potrebbe spingere il classe ’02 all’addio in estate dall’Inter, a maggior ragione nel caso in cui dovesse venir garantita una maglia da titolare altrove all’ex Empoli.

Rispetto alla scorsa annata, Asllani ha già dimostrato di aver acquisito una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, a testimoniarlo il fatto che il ragazzo stia tentando di tirare spesso e volentieri in porta in ogni singolo appuntamento. Altro aspetto che certifica infine la sua crescita, è quello che l’attuale numero 21 nerazzurro cerchi sempre e comunque di essere nelle giuste condizioni per farsi servire dai propri compagni di squadra.