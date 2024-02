DIRETTA Serie A, Inter-Atalanta: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida l’Atalanta di Gasperini nel recupero della 21esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve l’Atalanta allo stadio Giuseppe Meazza nell’ultimo recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A, non disputata lo scorso gennaio per gli impegni dei meneghini nelle Supercoppa Italiana vinta a Riyad. Un derby lombardo dal sapore europeo che sarà diretto dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno aperto una striscia di dieci vittorie di fila nel 2024 tra la Supercoppa Italiana, la Champions League e la Serie A, dove viene dai due 4-0 consecutivi inferti a Salernitana e Lecce. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per mettere una seria ipoteca sullo scudetto e portarsi rispettivamente a +12 sulla Juventus e +16 sul Milan. Dall’altro lato gli orobici dell’ex Gian Piero Gasperini, reduci dal buon pareggio contro il Milan che ha interrotto una striscia di cinque successi, puntano al colpaccio per scavalcare il Bologna e riportarsi al quarto posto. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata l’Inter si è imposta con il punteggio di 2-1 grazie al rigore di Calhanoglu e al gol di Lautaro Martinez prima della rete di Scamacca. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.