Inzaghi in Premier, si ribalta tutto: ecco quando firma

Il tecnico piacentino è ambito da alcuni grandi club della Premier League. Il suo attuale contratto con l’Inter scade a giugno 2025

Il grande lavoro di Inzaghi sta trascinando l’Inter verso la seconda stella. E non è passato affatto inosservato a livello internazionale, specialmente in Inghilterra dove più di un top club avrebbe iniziato a pensare (anche) a lui per aprire un nuovo ciclo.

Dal Chelsea al Liverpool, il futuro tecnico nerazzurro potrebbe essere nel massimo campionato inglese. A ‘Tuttosport’, l’ex portiere e vice di Mancini all’Inter ha speso parole importanti per il piacentino, aggiungendo di ritenerlo perfetto per la Premier League.

“Inzaghi ha grandi qualità e capacità. È un allenatore che sa trovare le soluzioni e le motivazioni, inoltre dentro lo spogliatoio si fa sentire,. Riesce a tenere tutti i giocatori sulla corda. Dal mio punto di vista, oggi è il migliore della Serie A, proprio per il modo in cui l’Inter sta facendo la differenza di partita in partita. Inzaghi in Premier? Ce lo vedrei bene, sarebbe perfetto perché è un campionato che si sposa col suo modo aggressivo e dinamico di interpretare il calcio”.

Per Orsi, però, Inzaghi continuerà a guidare l’Inter: “Allena una squadra che è fra le prime tre-quattro in Europa, poi penso che si trovi molto bene dove sta adesso. Anzi, il percorso europeo della scorsa stagione è servito a dare convinzione a tutti. Credo che il prossimo obiettivo, dopo lo Scudetto, sia proprio quello di riportare a Milano la Champions”.

In scadenza nel 2025, Zhang e Marotta gli proporranno sicuramente il rinnovo del contratto, con annesso aumento dell’attuale stipendio che coi bonus tocca quota 6 milioni. Magari a fine stagione, successivamente alla conquista del ventesimo Scudetto, oppure già ad aprile o dopo l’eventuale superamento degli ottavi Champions.

Inzaghi rinnoverà il contratto con l’Inter

“Ha fatto un grande lavoro e ci sta che possa avere tanti corteggiatori, ma allo stesso tempo sa cosa gli può dare l’Inter”. A Tv Play, Fabrizio Biasin ha tessuto le lodi di Inzaghi ma anche confermato che l’Inter gli proporrà il prolungamento contrattuale.

“Non ho alcun tipo di timore di un suo possibile addio di Inzaghi, proprio perché credo che gli verrà offerto il rinnovo, anche se non c’è tutta questa fretta. Ora urge fare punti decisivi in chiave scudetto e poi provare ad accedere ai quarti di finale di Champions. Dopodiché, penso che l’Inter possa avviare i discorsi per un nuovo accordo”.