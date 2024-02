“Vlahovic all’Inter”: l’annuncio del dirigente è clamoroso

Il centravanti serbo “segnerebbe più di Lautaro Martinez” se giocasse nell’Inter, dichiarazioni di Iliev piccanti volte a giustificare il difficile contesto di squadra in cui si trova immerso Vlahovic

Per diversi mesi Inter e Juventus si sono date battaglia punto a punto per stabilire chi fra le due storiche rivali avrebbe dovuto meritare di sedere sulla poltrona posizionata in cima alla classifica del campionato di Serie A.

Dopo una serie innumerevole di botte e risposte, però, i bianconeri di Massimiliano Allegri sono andati incontro ad un paio di scivoloni che hanno di fatto permesso all’avversaria nerazzurra di involarsi con maggiore convinzione verso l’obiettivo ultimo dello Scudetto. Non che sia detta l’ultima parola da qui fino alla fine dei giochi, ma è inevitabile che per la Vecchia Signora la strada sia adesso decisamente in salita.

Eppure, fra i tumulti interni e i risultati poco soddisfacenti maturati a seguito di prestazioni spente e senza idee di gioco concrete, è spiccato ancora una volta sopra tutti il centravanti serbo Dusan Vlahovic. Anch’egli non è certo stato esente da colpe per aver fallito spesso occasioni ghiotte, ma nel complesso l’ex Fiorentina è stato apprezzato per impegno e in un modo o nell’altro per il suo bottino di reti messe a segno finora. Decisamente non male: è a quota 15.

Iliev non ha dubbi su Vlahovic: “Segnerebbe più di Lautaro all’Inter”

Per l’ex direttore sportivo del Partizan Belgrado, Ivica Iliev, questo è un numero che ha una valenza decisamente importante per l’autostima di un calciatore spesso criticato. Ad esser ritenuto penalizzante, infatti, è proprio il gioco della Juventus. Questo non favorisce la prolificità e la costanza di Vlahovic sottorete. Cosa che invece non accadrebbe in altri contesti o addirittura in altre squadre. Come nel caso dell’Inter.

Per Iliev infatti, il centravanti serbo riuscirebbe ad essere “ben più incisivo di Lautaro Martinez” se avesse avuto l’occasione di giocare per l’Inter. Il quale, come noto, è attualmente il miglior marcatore del campionato di Serie A. Un dettaglio interessante che apre ad una nuova chiave di lettura relativa alle prestazioni di uno dei calciatori più controversi degli ultimi anni.

Ma va specificato, non c’è stata alcuna allusione alla possibilità di vedere Vlahovic vestire la maglia nerazzurra in futuro. Lungi tutti i discorsi di mercato e le possibili speculazioni su un nome ancora legato per molto altro tempo alla Juventus finché non sarà la stessa Vecchia Signora a stabilire quel che sarà il suo destino. Con tante altre pretendenti estere al suo cartellino, sempre affacciate alla finestra per un eventuale affare irripetibile.