Addio UFFICIALE all’Inter: ha già firmato con un’altra squadra

Calciatore e nerazzurri costretti a salutarsi circa quattro anni dopo tramite la via della rescissione consensuale, ecco di chi si tratta

Lucien Agoume ha fatto, quantomeno temporaneamente, le valigie da Milano nello scorso gennaio per accasarsi al Siviglia tramite la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Una cifra, questa, che nel caso in cui la formazione spagnola decidesse di versare nei prossimi mesi nelle casse economiche dell’Inter costringerebbe proprio i nerazzurri a dire addio al centrocampista francese, approdato a Milano nell’estate del 2019 e legato al club meneghino da un accordo valido sino a giugno 2025. Non è del classe ’02 che vogliamo, però, parlarvi quest’oggi.

Così come accaduto all’ex Sochaux, anche Gabriel Brazao è finito per dire addio nelle scorse settimane all’Inter, in questo caso in via definitiva. L’estremo difensore brasiliano, che non ha mai esordito al fianco della Prima Squadra ora guidata da Simone Inzaghi, ha messo piede per la prima volta dalle parti di Appiano nel gennaio 2018, fino a legarsi negli anni alla formazione vicecampione d’Europa in carica a mezzo di un nuovo accordo valido sino al 2025. Soltanto nelle scorse settimane, però, le due parti hanno consensualmente deciso di mettere fine alla propria esperienza raggiungendo, quindi, un’intesa definitiva per la risoluzione di quel contratto. Una situazione, questa, che ha dunque permesso al giovane classe ’00 di accasarsi tranquillamente al Santos.

UFFICIALE il ritorno di Brazao nel campionato brasiliano: l’ex Inter ripartirà dal Santos

Gabriel Brazao ripartirà dal Brasile, sua terra natia. Il giovane portiere 23enne si è, infatti, accasato soltanto qualche settimana fa al Santos, siglando un accordo a lunga durata coi bianconeri.

Dopo l’esperienza vissuta in passato al fianco del Cruzeiro, l’ex Inter ha deciso di porre ufficialmente nero su bianco sul suo nuovo contratto che lo legherà sino al 31 dicembre 2026 al fianco della formazione ora guidata da Fabio Carille.

BRAZÃO É DO PEIXÃO! 🧤 O Santos FC acertou a contratação do goleiro Gabriel Brazão, ex-Inter de Milão. O arqueiro de 23 anos chega ao Peixe com vínculo definitivo válido até o final de 2026. pic.twitter.com/0u2PemRDPl — Santos FC (@SantosFC) February 27, 2024

“Grazie di tutto Inter! Il mio ciclo è stato pieno zeppo di sogni diventati realtà! Sono grato di essere entrato a far parte della storia di uno dei più grandi club del mondo. Posso solo essere grato per l’opportunità e per i bei momenti che ho vissuto”. Questo il commovente messaggio rilasciato pubblicamente dall’estremo difensore brasiliano, rivolto proprio in favore dei nerazzurri.