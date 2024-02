“Nino meraviglia”: incredibile Sanchez, lo ha fatto davvero

Grandissima prestazione da parte del centravanti cileno Sanchez contro l’Atalanta e autoelogio sui social, l’ex OM scherza commentando la copertina di Gazzetta dello Sport

Era stato dato per spacciato sin dalle prime batte di questa stagione di rientro all’Inter dopo un’annata tutto sommato conclusa positivamente tra le file dell’Olympique Marsiglia in Ligue 1. Soltanto in pochi avrebbero ancora scommesso sulla qualità e l’imprevedibilità di Alexis Sanchez in mezzo al campo.

In quelle poche anzi pochissime occasioni avute nei mesi passati, per lo più come sostituto di Lautaro Martinez da subentrante nei minuti finali delle partita già blindate positivamente nel risultato. Eppure è stato probabilmente proprio lo scarso minutaggio ad offuscare il pensiero critico e a dare l’impressione che il centravanti cileno non avesse più nulla da dare ai nerazzurri. Con tanto di biglietto già stampato per l’addio a fine stagione.

L’infortunio di Marcus Thuram ha poi aperto un ventaglio di nuove possibilità, tutte da sfruttare. Anche per il collega di reparto Marko Arnautovic il quale, per caratteristiche tecniche, sta partendo titolare al fianco del bomber argentino per completare al meglio il gioco di Simone Inzaghi. Al di là di questo, Sanchez si è sempre fatto trovare pronto. E nel corso dell’ultima partita giocata contro l’Atalanta ha davvero dato il meglio di sé.

Non soltanto propiziando la spizzata di testa di Davide Frattesi su battuta di calcio di punizione, bissando quanto mostrato nella gara precedente contro il Lecce. Ma impreziosendo anche le manovre offensive in ripartenza dell’Inter con mosse di assoluto prestigio tecnico. Senza mai dimenticare l’importante contributo anche in fase di rientro, con un numero considerevole di palloni recuperati e protetti. In altri termini, Sanchez è stato finalmente degno di un elogio marcato.

Sanchez corregge la copertina de GdS e strappa un sorriso con l’autoelogio

Tale elogio non è giunto soltanto dal popolo nerazzurro e dagli addetti ai lavori che quotidianamente commentano le prestazioni dell’Inter in campionato. Ma anche da sé stesso.

Sì, la falsa modestia del centravanti cileno – mostrata sempre con un sorriso malizioso e con toni sarcastici – ha colpito ancora. Sempre sui social. Sempre sul proprio profilo Instagram, ove in una delle solite stories pungenti ha corretto o meglio impreziosito il titolo d’apertura della pagina di copertina dell’ultima edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’ su cui si legge “Inter meraviglia”. Per lui suona meglio “Inter Nino Meraviglia“. Giocando con il suo soprannome, noto a tutti. Ad accompagnare il gesto anche un’emoticon col volto sorridente. Insomma, il solito vecchio Sanchez. Quel che conta di più, in ogni caso, è il suo grande stato di forma ed un rinnovato entusiasmo anche fuori dal campo.