Infortuni e tracollo in Coppa: l’Atletico di Simeone è a pezzi

Gli spagnoli sono in crisi e ieri sono stati buttati fuori dalla Coppa del Re. Fra meno di due settimane il ritorno degli ottavi Champions con l’Inter

L’Atletico sta vivendo un momento nero. Dopo il ko con l’Inter nell’andata degli ottavi Champions, la squadra di Simeone ha pareggiato in casa dell’Almeria ultimissima nella Liga rilanciando le ambizioni quarto posto dell’Athletic, ora indietro appena tre lunghezze da Morata e compagni.

Proprio l’Athletic ieri sera ha demolito i ‘Colchoneros’ con un netto 3-0, eliminandoli in semifinale dalla Coppa del Re. Aveva vinto già all’andata, al ‘Civitas Metropolitano’ dove Lautaro e soci giocheranno il prossimo 13 aprile, per 1-0. A Bilbao è avvenuto un vero e proprio tracollo, con l’Atletico di fatto mai entrato in partita. Già sotto al quarto d’ora con la rete di Inaki Williams, la formazione di Simeone non è riuscito a reagire subendo il raddoppio allo scadere del primo tempo. A segno, stavolta, Nico Williams su assist di Inaki.

Al quarto d’ora della ripresa, il colpo del definitivo ko a firma di Guruzeta. “Sono stati superiori – ha ammesso Simeone dopo la disfatta – Ora però testa al Betis perché l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro, che è quello che conta per il club”. Deludente anche la prova di Morata, del quale – con vena polemica – l’allenatore argentino ha preso le difese: “Fino a quattro settimane fa si diceva che stesse vivendo il miglior anno della sua carriera, dunque non preoccupatevi. Il gol arriverà”.

“Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare tra le prime quattro – ha ribadito Simeone a fine intervista – Ritorno con l’Inter? Non si sa mai cosa possa succedere, la Champions è una competizione difficile e complessa, che richiede sempre tanta forza”.

Verso Atletico-Inter: Simeone spera nei recuperi di Griezmann e Gimenez

Simeone ha mostrato un certo fastidio a proposito di Griezmann, se la sua assenza abbia o meno pesato nel match con l’Athletic: “Abbiamo vinto anche alcune gare senza di lui. Non è stata la sua mancanza ad aver prodotto la sconfitta”.

Griezmann proverà a rientrare contro l’Inter, da capire però in che condizioni visto che al ‘Meazza’ ha rimediato un problema non banale, ovvero una distorsione alla caviglia di livello moderato. Forse è più probabile il recupero di Gimenez, anch’egli fattosi male (infortunio miofasciale alla coscia destra) a Milano e, come il transalpino, out nelle successive due partite.