Rescissione ufficiale dopo Inter-Atalanta: va in Arabia

Con la società della Saudi League avrebbe firmato un contratto di tre anni. C’è il comunicato ufficiale dell’addio

Un fulmine a ciel sereno, o meglio dire parzialmente nuvoloso. Parliamo della notizia della rescissione del contratto, arrivata a poche ore dalla sfida del ‘Meazza’ tra Inter e Atalanta che ha visto i padroni di casa stravincere con un netto 4-0.

La notizia è stata subito confermata dal club con una nota ufficiale. Il dirigente ha risolto il contratto due anni dopo il suo arrivo, parliamo di Lee Congerton che all’Atalanta ricopriva il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport.

“Atalanta e Lee Congerton comunicano la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto professionale con effetto a partire da venerdì 1 marzo 2024 – recita il comunicato del club orobico – Per due anni il dirigente gallese ha ricoperto il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport. Congerton ringrazia la famiglia Percassi e quella Pagliuca per l’importante e gratificante opportunità professionale che ha arricchito il suo bagaglio di esperienza. La famiglia Percassi e quella Pagliuca, nonché tutta l’Atalanta esprimono a loro volta gratitudine a Congerton per la professionalità e la dedizione messe a disposizione della società, augurandogli contestualmente le migliori fortune per il futuro”.

Congerton lascia l’Atalanta, dove ha portato giocatori come Lookman ed Ederson, per trasferirsi in Arabia. Per la precisione all’Al-Ahli, dove ricoprirà il ruolo di Ds e dove milita l’ex atalantino Demiral oltre che Kessie, Ibanez e Roberto Firmino. Coi sauditi avrebbe firmato un contratto di tre anni.

Inter-Atalanta l’ultima di Congerton. Percassi e la chiarezza delle immagini

Inter-Atalanta è stata dunque l’ultima partita di Congerton da dirigente orobico. Un’ultima amarissima, considerato che a San Siro la squadra di Gasperini è stata letteralmente distrutta da quella di Inzaghi, nonostante un’ottima partenza e il gol – poi annullato – firmato da Miranchuk.

A proposito della rete del russo, successivamente non convalidata da Colombo, nel post match l’Ad Percassi è andato all’attacco con dichiarazioni del tutto incomprensibili in rapporto alle immagini, che mostrano chiaramente il tocco col braccio di Miranchuk.