Scudetto e regalo pazzesco a Inzaghi: 100 milioni

Numeri incredibili quelli dell’Inter, che si è così consacrata come la miglior squadra in circolazione in Europa

Ha sorpreso chiunque l’andamento tenuto da Lautaro e compagni in quest’inizio del 2024, coi nerazzurri capaci di raccogliere undici successi consecutivi, dato mai fatto registrare prima d’ora nella storia del club.

La formazione di Simone Inzaghi, attesa a cavallo tra gennaio e febbraio da un vero e proprio tour de force, è stata in grado di annientare qualsiasi tipo di avversario si sia presentato sul proprio cammino. Pensiamo ad esempio a Lazio, Napoli, Fiorentina, Juventus, Roma, Atletico Madrid e Atalanta, che nulla hanno potuto fare difronte alla straordinaria forza messa in mostra dal club meneghino, quest’oggi in vantaggio di 12 punti sui bianconeri, a loro volta al secondo posto a +4 dal Milan.

67 i gol realizzati dalla ‘banda’ di Inzaghi in queste prime 26 giornate di campionato, contro le sole 12 reti subite. Questi i numeri, con una differenza reti di +55, che hanno permesso all’Inter di risultare al momento la miglior squadra nei top 5 campionati d’Europa (a seguire Bayern Monaco e Liverpool con 63 gol confezionati in questa prima parte di stagione).

Il tecnico piacentino, finito negli scorsi giorni nel mirino di alcune sirene estere e soltanto un anno fa ad un passo dall’esonero, ha un accordo che lo lega al club meneghino sino a giugno 2025, ma in caso di conquista dello Scudetto, la durata del suo contratto finirebbe per estendersi sino al 2026.

Non solo, qualora i nerazzurri dovessero seriamente riuscire a mettere le mani sulla seconda stella al termine di questa stagione, ecco che a quel punto Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza interista finirebbero per dare il giusto riconoscimento al lavoro svolto in questi ultimi mesi dall’ex allenatore biancoceleste. In che maniera? Attraverso un vero e proprio regalo.

Inter, in arrivo un top player per Inzaghi in caso di Scudetto: il ‘montepremi’ tocca i 100 milioni

I nerazzurri hanno la possibilità di mettere le mani sul loro 20esimo Scudetto ancor prima che lo faccia il Milan, peraltro proprio in occasione del derby di ritorno in programma il prossimo 21 aprile al ‘Meazza’.

Un traguardo, questo, che consentirebbe ai nerazzurri di intascare in quel caso i 100 milioni di euro previsti dalla quota dei diritti tv (ben 13 milioni in più, in questo caso, rispetto alla passata annata). Non solo, la splendida notizia per il club meneghino è quella che Marotta e Ausilio potrebbero finire, a quel punto, per mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi un vero e proprio top player con parte di quella somma di denaro, così da rendere ancor più competitiva la propria rosa in vista della prossima stagione.