Bremer e Barella per ripartire: Inter-Juve, 140 milioni

La clamorosa operazione di mercato potrebbe andare in porto in estate. Una big d’Europa pronta a saccheggiare la prima e la seconda in classifica in A

Inter e Juve stanno portando avanti la propria stagione, chi con risultati soddisfacenti (come nel caso dei bianconeri) e chi con esiti straordinari, vedasi l’andamento tenuto da parte della formazione di Simone Inzaghi, capace di ottenere 10 successi consecutivi in quest’inizio del 2024.

Tra i maggiori punti di forza delle due squadre troviamo sicuramente Nicolo Barella da un lato e Gleison Bremer dall’altro, con quest’ultimo che facendo riferimento agli ultimi rumors di mercato è finito in maniera seria sotto il tiro del Manchester United, club ha già raggiunto un’intesa verbale con Dan Ashworth, attuale Direttore Sportivo del Newcastle.

Per strappare l’ex calciatore che in passato ha militato tra le file del settore giovanile del Norwich City (oggigiorno in vesti di dirigente) ai ‘Magpies’, è necessaria però un’offerta compresa tra i 17-18 milioni di euro. Tra gli osservati speciali finiti sul taccuino del dirigente inglese ci sarebbe proprio l’attuale numero 3 della ‘Vecchia Signora’, calciatore che a dire il vero lo stesso Ahsworth vorrebbe provare a portarsi con sé in caso di effettivo approdo a capo della dirigenza dei ‘Red Devils’.

Il piano, a quel punto, sarebbe quello di far recapitare alla Juventus un’offerta da 60 milioni di euro per il classe ’97. Non solo, già nella passata estate Ashworth aveva provato ad assicurarsi i diritti sulle prestazioni sportive dell’attuale numero 23 dell’Inter, che potrebbe così finire per diventare da punto e accapo oggetto di desiderio dell’attuale dirigente del Newcastle.

Il DS Ashoworth può provare a portarsi con sé Barella e Bremer in caso di approdo al Manchester United

80 milioni di euro. È questa la cifra che la formazione di Erik ten Hag potrebbe finire per riporre sul tavolo dell’Inter in estate per Nicolo Barella su esplicita richiesta di Dan Ashworth, naturalmente in caso di effettivo approdo dell’attuale DS del Newcastle a capo della dirigenza dei ‘Red Devils’.

Il piano a quel punto potrebbe essere quello di mettere a disposizione del tecnico olandese due calciatori di assoluto valore come il centrocampista sardo e Gleison Bremer, due pedine che proprio il Manchester United potrebbe finire per assicurarsi tramite un’offerta complessiva da 140 milioni di euro. Questo lo scenario di mercato di cui tener conto in vista dell’estate, con Inter e Juventus che a quel punto potrebbero finire per trovarsi orfane di due pedine fondamentali.