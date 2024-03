Calhanoglu e Lautaro ancora insieme ma non all’Inter: 130 milioni

Il regista e l’attaccante più forti della Serie A: Calhanoglu e Lautaro potrebbero essere richiesti dall’estero

In estate, l’Inter si dovrà di nuovo difendere dagli assalti di mercato. A luglio e ad agosto scorso gli arabi ci hanno per esempio provato prima per Lautaro Martinez e poi per Hakan Calhanoglu. Sia l’agente del Toro che il centrocampista turco hanno ammesso di aver valutato proposte economicamente assai allettanti.

Camano, procuratore dell’attaccante argentino, ha spiegato che Lautaro non ha voluto neanche sentirne parlare. Calha ha invece passato la palla alla dirigenza nerazzurra, facendo capire di volersi affidare alla loro decisione. Ovviamente, l’Inter ha deciso di non cedere. Entrambi sono uomini troppo importanti per i colori nerazzurri. Tecnicamente o, ormai, anche umanamente.

Non si possono certo escludere nuovi possibili tentativi dall’Arabia già a giugno. I sauditi potrebbero riprovarci sia per Calhanoglu e che per Lautaro. E potrebbero anche pensare a una doppietta, provando a prenderli entrambi.

Bisogna stare attenti soprattutto all’al-Ittihad dell’argentino Gallardo, che molto probabilmente si separerà da Benzema. I tifosi del club saudita vogliono giocatori di livello mondiale. E la proprietà dell’al-Ittihad non ha problemi a spendere. L’obiettivo principale dovrebbe essere Salah.

Gli arabi vogliono Calhanoglu e Lautaro: pronta l’offerta da 130 milioni

Ma in Arabia girano anche voci di un possibile assalto al duo nerazzurro Calhanoglu-Lautaro. Per mettere l’Inter in difficoltà, gli arabi potrebbero presentarsi con una maxi proposta complessiva da 130 milioni.

L’al-Ittadad era stata costruita per vincere subito la Saudi League, ma attualmente viaggia molto lontana dalla testa della classica, occupata dall’Al Hilal di Neymar, Mitrovic, Milinkovic-Savic e Bounou.

Karim Benzema, N’Golo Kanté, Joao Pedro Felipe e Tavares non hanno inciso come sperato, e i supporter della società di Gedda sono parecchio delusi. PIF, fondo proprietario del club, è dunque pronto a un altro calciomercato importante.

Il Public Investment Fund controlla l’al-Ittihad, l’al-Ahli (la squadra di Riyad Mahrez, Firmino, Saint-Maximin e Franck Kessié), l’al-Nassr (Ronaldo e Brozovic) e l’Al Hilal. Ed è stata proprio una di queste quattro squadre a farsi avanti quest’estate per Lautaro Martinez proponendogli un contratto da 60 milioni di euro netti a stagione. Dieci volte lo stipendio che l’argentino percepisce attualmente all’Inter.

Anche Calhanoglu ha avuto un’offerta dagli arabi, e non conosciamo con precisione da quale squadra. Lo stesso turco ha raccontato di recente di non aver alcun rimpianto sul mancato trasferimento. “Ho avuto un’offerta, ma io voglio bene all’Inter“, ha svelato l’ex Milan. “Quando sono arrivato qui Ausilio, il mister e i compagni mi hanno dato una grossa mano“.

“Questa è una famiglia enorme“, ha proseguito il turco. “Poi sono arrivato a zero, e alla fine decide sempre la società. Io ho già detto che la decisione è la loro, ma io voglio rimanere qua. All’Inter mi sento rinato“.

Ricerca di centrocampisti: gli arabi vogliono registi

Ciò di cui hanno più bisogno in Saudi Pro League è di giocatori che sappiano da soli far girare le squadre. Ci vogliono insomma più Brozovic che Benzema. E infatti i sauditi puntano forte su giocatori come Calhanoglu, Toni Kroos del Real e Iwobi dell’Everton.

Nessuno dei nomi citati sembra però intenzionato a lasciare l’Europa per giocare in Arabia Saudita. Uno che potrebbe partire è Kevin De Bruyne. Il belga del Manchester City non è in ottimi rapporti con il proprio club: non riesce a trovare un accordo sul rinnovo (il contratto scade nel 2025).

E sembra che i Citizens stiano proprio aspettando un’offerta da parte degli arabi a fine stagione, per liberarsene guadagnandoci il massimo. Si dice anche che i funzionari della lega saudita stiano provando in tutti i modi a instaurare dei contatti con l’entourage del belga.