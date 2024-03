Scatto Zhang: l’Inter e il nuovo accordo in Cina

Intesa raggiunta, c’è l’ufficialità sulla partnership stretta tra i nerazzurri e il marchio asiatico

Ne è trascorso di tempo (più di sei mesi…) dal momento in cui il presidente Steven Zhang ha messo piede per l’ultima volta nella città di Milano. Il noto imprenditore cinese, alla guida del club meneghino dall’ottobre del 2018, è stato avvisato dalle parti del Duomo nello scorso luglio e si trova ora nel proprio paese d’origine per provare a chiudere nuovi ed importanti affari.

Una di queste è la collaborazione stretta negli ultimissimi giorni con Betsson, affermata società svedese di scommesse con sede legale a Malta che diventerà a partire dalla prossima annata il nuovo main sponsor dell’Inter al posto di LeoVegas. Un accordo, questo, dalla durata quinquennale e che consentirà alla formazione di Simone Inzaghi di intascare circa 30 milioni a stagione.

Nel frattempo, proprio la società di ‘Viale della Liberazione’, è riuscita a stringere una nuova partnership a pochi giorni dal calcio d’inizio di Inter-Genoa, appuntamento valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A fissato alle ore 20:45 al ‘Meazza’ nella serata di lunedì 4 marzo.

Attraverso il proprio profilo ufficiale Weibo, l’Inter ha confermato di aver siglato una partnership con Tomtoc, marchio specializzato in articoli professionali per la protezione di apparecchi digitali.

Inter, accordo raggiunto con Tomtoc: i dettagli

Un brand, questo, fondato in Cina all’epoca del 2016 e che diventa così il nuovo licenziatario del club nerazzurro, ma le sorprese non sono affatto finite qui. Per l’occasione, infatti, Tomtoc ha dato vita ad una linea speciale brandizzata Inter, applicando dunque il logo della formazione vicecampione d’Europa in carica su prodotti come ad esempio zaini e borse a tracolla.

A partire dalle ore 20:00 del giorno lunedì 4 marzo sarà, dunque, possibile acquistare tutta questa serie di articoli sui rispettivi canali ufficiali di Inter e Tomtoc, così da celebrare il 116esimo anniversario della società di ‘Viale della Liberazione’, fondata nel giorno 9 marzo 1908.