Jorginho all’Inter: affare improvviso, l’agente dice tutto

L’italo-brasiliano legato all’Arsenal da un accordo che scadrà nel prossimo giugno, queste le dichiarazioni che lo avvicinano non soltanto ai nerazzurri ma anche ad altre big di A

Procede in malo modo l’esperienza di Jorginho al fianco della formazione di Mikel Arteta, col classe ’91 che vanta al momento soli 16 gettoni in Premier League, contro i 6 accumulati in Champions League (da segnalare anche 1 rete e 1 assist in favore dell’ex Chelsea).

L’italo-brasiliano, chiuso a tutti gli effetti dall’arrivo di Declan Rice concretizzatosi in estate, non sta riuscendo a trovare il giusto minutaggio in stagione, complice inoltre l’accordo che scadrà nel prossimo giugno. Nonostante i ‘Gunners’ abbiano la possibilità di estendere la durata del contratto del proprio numero 20 per almeno un altro anno, Jorginho viaggia sempre più spedito verso l’addio dai biancorossi d’Inghilterra al termine di quest’annata.

Da non escludere, a questo punto, un suo eventuale ritorno in Italia, con gli agenti di Jorginho che potrebbero finire per proporre il proprio assistito a diverse big italiane, tra queste occhio anche all’Inter. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dal rappresentante dell’ex Napoli sulla situazione del centrocampista 32enne, oggigiorno con una valutazione di mercato più vicina ai 5 milioni piuttosto che ai 10 milioni di euro.

Agente Jorginho a Tv Play: “Lo vedrei bene in una tra Lazio, Juve e Napoli. Inter e Milan due grandi club”

Joao Santos, agente di Jorginho, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play ha fatto il punto sulla situazione del proprio assistito, giunto ormai ai titoli di coda con l’Arsenal.

Questo è quanto dichiarato dal rappresentante dell’italo-brasiliano nel bel mezzo del sondaggio lanciato direttamente da ‘Calciomercato.it’: “Jorginho lo vedrei bene alla Lazio sotto la guida di Sarri, oppure alla Juventus al fianco del grande direttore Giuntoli, ma in realtà anche al Napoli di Calzona. Inter e Milan restano anche loro due grandi club. La Roma? Non è mai stata un’opzione”.