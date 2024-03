Scudetto (forse) e basta: Bastoni, cosa non può accadere col Milan

Niente da fare per il centrale nerazzurro, andato a segno qualche giornata fa contro la Roma, che non può più raggiungere un importante traguardo in occasione del derby di ritorno

Alessandro Bastoni sta dimostrando di essere anche in questa stagione uno dei maggiori punti di forza della formazione di Simone Inzaghi, ora prima in classifica con un distacco notevole sulla Juventus.

28, al momento, le presenze totalizzate in questa prima parte di stagione dal classe ’99 al fianco del club meneghino, 20 di queste in Serie A, in cui l’ex Atalanta ha messo a sigillo anche un gol in occasione del match valevole per la 24esima giornata di campionato (rete che ha di fatto archiviato la pratica Roma).

Sono trascorsi ormai quattro anni e mezzo dall’approdo a Milano del difensore centrale nato a Casalmaggiore, che sotto la guida dell’allora tecnico nerazzurro Antonio Conte era già riuscito a impadronirsi a sorpresa di una maglia da titolare a discapito dell’ex leggenda dell’Atletico Madrid, quale Diego Godin.

4, in totale, le reti messe a registro da Bastoni a servizio dell’Inter, calciatore che è inoltre stato in grado di fornire la bellezza di 14 assist da quando in nerazzurro. Sinonimo di quanto sia importante l’attuale numero 95 del club meneghino per la propria squadra.

Nel finale della passata stagione, il classe ’99 ha siglato un nuovo accordo con la società di ‘Viale della Liberazione’ valido sino a giugno 2028. A meno di un’offerta irrinunciabile, infatti, l’ex Parma resterà ancora per tanti altri anni dalle parti di Appiano, quartier generale che è ormai diventato una vera e propria casa per il forte centrale ‘made in Italy’, prossimo a tagliare un importante traguardo con la compagine di Simone Inzaghi.

Traguardo delle 200 presenze con l’Inter: Bastoni non può più tagliarlo contro il Milan

Alessandro Bastoni è fermo a 192 gettoni con l’Inter, ciò vuol dire che il traguardo delle 200 presenze coi nerazzurri si avvicina sempre più per il difensore centrale 24enne.

Un risultato, questo, che sarebbe potuto diventare realtà proprio in occasione del derby di ritorno contro il Milan (in programma il prossimo 21 aprile al ‘Meazza’) considerando che d’ora in poi sulla strada di Lautaro e compagni ci saranno Genoa, Bologna, Atletico Madrid, Napoli, Empoli, Udinese, Cagliari e poi gli stessi rossoneri e che non sarà più possibile proprio per via dell’ammonizione dal classe ’99 nello scorso turno di A contro l’Atalanta. Bastoni che sarà quindi costretto a osservare un turno di riposo con la squadra di Gilardino.

Un’altra idea partorita in questo caso dalla formazione di Simone Inzaghi è quella di vincere aritmeticamente il suo 20esimo scudetto proprio dinanzi ai loro cuginastri, in questo momento posizionati al terzo posto della classifica di Serie A a -4 dalla Juventus.