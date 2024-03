“Adesso basta”: protesta ufficiale prima di Inter-Genoa

Il messaggio su Instagram a pochi istanti dell’inizio della partita tra la squadra di Inzaghi e quella di Gilardino: “La misura è colma”

Protesta improvvisa prima di Inter-Genoa. Protagonisti gli ultrà dell’Inter, la Curva Nord che stasera, come d’annuncio social, non farà il tifo per Lautaro e compagni.

La protesta dei tifosi nerazzurri è figlia del provvedimento delle autorità di pubblica sicurezza la quale, dopo gli scontri avvenuti al termine dell’ultimo derby d’Italia con la Juventus, ha vietato bandiere e impianti di amplificazione della voce fino al termine della stagione.

“Adesso basta, la misura è colma: oggi niente tifo, la Curva Nord resta al baretto – recita il messaggio Instagram di Marco Ferdico, uno dei leader della Curva Nord – Ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo dopo l’ennesima chiusura. Ora basta non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un’inutile prova di forza di chi certi diritti dovrebbe garantirli”.