Da Frattesi a Dumfries e Retegui: le probabili formazioni di Inter-Genoa

Rientri certi e cautela in panchina per Inzaghi nell’imminente posticipo di campionato fra Inter e Genoa, ci saranno anche Dumfries e Frattesi a disposizione

L’ennesimo scivolone della Juventus, sconfitta da un Napoli in lenta ma graduale risalita in classifica, permette all’Inter di poter allungare a +15 nel caso in cui dovesse riuscire a superare anche il Genoa stasera al ‘Meazza’ nel posticipo della 27esima giornata di Serie A.

Per l’occasione, Inzaghi ha approntato la sfida nel modo migliore possibile mostrando tuttavia anche grande cautela per gestire con intelligenza ed acume le tante risorse a disposizione. Al di là della sfida odierna, infatti, l’obiettivo più sensibile resta vincere contro il Bologna di Thiago Motta il prossimo weekend, senza poi dimenticare che a seguire ci sarà il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Insomma, l’approccio di Inzaghi dovrebbe essere conservativo ma non troppo. Lasciando comunque la possibilità ai titolari di mantenere alto il proprio livello prestazionale fino a questo momento raggiunto ed offrendo una chance in più a chi, come Denzel Dumfries, non ha fatto benissimo nell’ultimo periodo.

Partendo per gradi, la novità più importante è forse data dal rientro fra i convocabili di Davide Frattesi il quale ha saltato l’ultimo impegno contro l’Atalanta per restare a riposo dopo il fastidio muscolare occorso nella trasferta contro il Lecce.

Dumfries titolare con Sanchez, tre recuperi in panchina e scalpita l’ex obiettivo Retegui

Il calciatore dovrebbe partire dalla panchina lasciando a Nicolò Barella il compito principale dal primo minuto, ma non si esclude che possa figurare per un piccolo spezzone sul finale. Allo stesso modo riecco Marcus Thuram, il quale come il collega centrocampista non dovrebbe essere messo a rischio. Riposo precauzionale anche per Alessandro Bastoni come braccetto difensivo sinistro, al posto del quale dovrebbe agire ancora Carlos Augusto in adattamento al fianco di de Vrij e Pavard.

Oltre a Yann Sommer fra i pali, Dimarco e Mkhitaryan dovrebbero completare il reparto di centrocampo con Dumfries finalmente dal primo minuto per riscattare una condizione fantasma data soprattutto dalla continuità impareggiabile del collega Matteo Darmian. Il tandem offensivo dovrebbe invece essere rappresentato da Lautaro, bomber assoluto del campionato, e il suo rifinitore Alexis Sanchez, reduce da un ottimo stato di forma generale.

Dalla panchina partirà ancora una volta Tajon Buchanan, il quale ha comunque mostrato grande ammirazione per l’occasione avuta nel vestire una maglia tanto prestigiosa come quella dell’Inter: “Si è avverato un mio sogno. In questo club hanno giocato grandi campioni, fra cui anche Ronaldo”, ha dichiarato nel match-programme.

Inter-Genoa, le probabili formazioni del posticipo

Di contro, Alberto Gilardino dovrebbe poter sfruttare agevolmente anche Mateo Retegui. Il centravanti italo-argentino, vecchio obiettivo di mercato dell’Inter, ha dato sfoggio delle sue qualità con un gran gol in rovesciata contro l’Udinese una settimana fa. Mossa piccante in accoppiata con la stellina Albert Gudmundsson.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui.