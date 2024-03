De La Fuente e il ritorno all’Inter: Zanetti allo stadio

L’ammissione dell’attuale tecnico della Fiorentina Femminile sul suo possibile rientro all’Inter Women nel prossimo futuro, tra rapporti d’amicizia con Zanetti e la presenza del vicepresidente nerazzurro al Viola Park

Negli ultimi anni il movimento calcistico femminile ha subito una rapida impennata a livello internazionale. Sospinto soprattutto da un radicale cambiamento della condizione professionale delle risorse in campo ed una lenta ma graduale diffusione attraverso lo streaming televisivo, l’adesione dei top club europei alla fondazione delle controparti femminili e all’istituzione di nuove competizioni in linea con quanto visto finora nel calcio maschile.

Un’attrattiva che dona speranza e incita all’equità e la parità di opportunità anche nello sport, da sempre linguaggio universale d’inclusione e di abbattimento di barriere e di pregiudizi infondati. Sulla stessa linea d’onda si è adeguata anche l’Inter Women, slanciata dalla dirigenza con l’intento di portare il club ad esplorare nuove vette finora tenute saldamente in monopolio da formazioni che in precedenza avevano fatto lo stesso. Come Milan, Juventus e Fiorentina.

E proprio sugli spalti del Viola Park, impianto di proprietà del club viola ospitante le gare interne della formazione femminile, è stato visto e fotografato il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Con buona probabilità quest’ultimo si è trovato ad assistere alla sfida della Fiorentina contro la Juventus Women in occasione della semifinale d’andata della Coppa Italia con l’obiettivo di testare con giudizio le prestazioni in panchina dell’amico ed ex collega Sebastian De La Fuente.

Chiusura al ritorno all’Inter, De La Fuente felice del percorso alla Fiorentina Femminile

Da non confondere per omonimia con Luis, attuale tecnico della Nazionale Spagnola maggiore, l’attuale allenatore della Fiorentina Femminile ha un passato stagionale proprio fra le file dell’Inter Women. Tutti gli indizi portano ad un riavvicinamento tra le parti, visto anche il grande rapporto di stima ed affetto che intercorre proprio con Zanetti.

A margine della sfida di Coppa Italia, in ogni caso, De La Fuente ha voluto scendere nel dettaglio dopo aver avuto notizia della presenza dell’amico argentino sugli spalti. “Si è presentato a Firenze quando aveva un giorno libero per poter riposare. Apprezzo lo sforzo. Sul fatto che voglia tentare di riportarmi all’Inter? Be’, io sto bene qui, sono felice di essere dove sono. Stiamo facendo un bel percorso con le ragazze nonostante l’incertezza d’inizio anno”, ha commentato l’allenatore senza mostrare tentennamenti per ‘FirenzeViola’.

Che la suggestione di un riavvicinamento possa dunque scemare per il momento, ma non si è esclude che possa tornare a far vibrare l’aria di sensazioni positive a fine anno. Quando le classifiche verranno azzerate e nuovi colpi verranno messi a segno, non soltanto in organico. L’Inter Women punta in grande e vuole farlo anche nella gestione interna dello staff.