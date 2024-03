Formazioni UFFICIALI Inter-Genoa: Sanchez dal primo minuto

Le scelte di Inzaghi e Gilardino valevoli per il posticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Genoa, avversarie fra poco al ‘Meazza’ per la ventisettesima giornata di Serie A.

Confermate tutte le indiscrezioni della vigilia: davanti con Lautaro ci sarà Alexis Sanchez, in difesa Carlos Augusto al posto dello squalificato Bastoni. A destra si rivede Dumfries, Barella e Mkhitaryan ai lati di Asllani. In panchina i rientranti dai rispettivi infortuni, Thuram, Acerbi e Frattesi. Modulo speculare per Gilardino: Retegui e Gudmundsson coppia d’attacco.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All.: Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. All.: Gilardino

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta