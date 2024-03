Un top a costo zero: ‘sgarbo’ Inter a Cristiano Ronaldo

All’Inter potrebbe essere stato offerto un top player in scadenza, ma presto potrebbe mettersi di traverso Cristiano Ronaldo

CR7 continua a tener fede al proprio progetto ideologico. Dopo essersi trasferito in Arabia Saudita per soldi e per palese rimostranza nei confronti del calcio europeo, il portoghese continua a ostentare soddisfazione. E al contempo prova indefessamente a sponsorizzare la Saudi Pro League come campionato alternativo di ottimo livello, per cercare così di attrarre altri top player.

E c’è un altro campione che potrebbe presto scegliere di raggiungere l’Arabia. Uno dei migliori difensori della sua generazione, con tantissimi trofei alle spalle (è uno dei pochissimi che è riuscito a vincere Champions e Mondiale nella stessa stagione).

Uno così, pare ovvio, non dispiacerebbe a Simone Inzanghi. E, fondamentalmente, per il club nerazzurro potrebbe anche aprirsi qualche possibilità per ingaggiarlo a zero, dato che a giugno dovrebbe svincolarsi dal suo attuale club. Il problema principale dell’Inter, in questo momento è rappresentato da Cristiano Ronaldo.

Il giocatore in questione è il classe 1993 Raphael Varane, che a giugno 2024 dovrebbe lasciare il Manchester United. Il francese di origini martinicane non ha ancora deciso cosa fare. Ma pare che CR7 stia spingendo parecchio affinché l’ex Real possa trasferirsi all’Al-Nassr.

Insomma, con uno sponsor così, è molto probabile che Varane possa lasciarsi tentare. In Inghilterra, il francese non è più felice. A inizio stagione ten Hag lo ha lasciato un sacco di volte in panchina, preferendogli il “vecchio” Jonny Evans. Uno smacco per Varane.

Varane lo offrono all’Inter: Cristiano Ronaldo lo vuole all’Al-Nassr

Eppure, per Varane, le cose con i Red Devils non erano cominciate poi tanto male, nonostante i risultati non esaltanti della squadra inglese. Quando nell’estate del 2021 il francese si era trasferito in Inghilterra aveva subito mostrato entusiasmo. Di fatto aveva deciso di non rinnovare con il Real Madrid proprio per giocare in Premier.

E la prima stagione in Inghilterra lo ha visto infatti protagonista di ottime gare. La situazione è cambiata quando sulla panchina dello United è arrivato ten Hag. In poco tempo Varane si è intristito e ha perso energia. Trasformandosi così nell’ombra nel difensore che per dieci anni aveva vinto tutto a Madrid con la maglia dei Blancos.

Qundo gioca con la maglia dei Red Davils, Varane dà comunque tutto e dimostra di poter ancora esprimere quelle qualità che lo hanno reso un campione. A livello fisico sta bene (è uno dei giocatori in rosa con meno giornate di stop per infortunio). Il pubblico inglese, tuttavia, non lo ha mai rispettato davvero.

La situazione delle partite perse per infortunio allo United è drammatica. Malacia che praticamente non ha mai giocato. Amad ha collezionato 27 assenze per problemi fisici. Mount e Martinez più di 20. Mainoo e Casemiro sono stati fuori 17 volte. Seguono Shaw, Martial, Wan-Bissaka e Lindelof con più di 10 assenze. E poi ci sono i vari Eriksen, Hojlund, Amrabat e Maguire, che superano le 5 partite saltate per infortunio.

Problema ingaggio: più di 15 milioni

Prendere Varane per l’Inter sarebbe comunque davvero complicato. Allo United, il francese percepisce un ingaggio di circa 15 milioni a stagione. Anzi, tempo fa erano circolate altre cifre, secondo cui lo stipendio, con i vari bonus, arrivava a sfiorare i 20 milioni.

Solo in Arabia Saudita potrebbe guadagnare tanto. Fra i nomi a zero che potrebbero essere corteggiati per un rinforzo in difesa, quello di Varane va dunque considerato come impossibile.

Anche se i procuratori dell’ex Real Madrid dovessero farsi vivi con Marotta e Ausilio, le porte di Appiano dovrebbero restare chiuse per un giocatore di tale pretese economiche. Non è detto però che Varane sia disposto a migrare verso il calcio arabo. Magari sente di poter ancora dire la sua in Europa.

In questo senso c’è chi immagina che potrebbe abbassare le proprie pretese economiche. Anche il Lille vorrebbe farci un pensierino (il difensore è nato lì).