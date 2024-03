“Ha già la testa all’Inter”: no all’Arabia, come lo ha convinto Marotta

Sì, la testa sembra già altrove; all’Inter, ma c’e anche chi teme una preoccupante involuzione: la situazione appare delicata

Affarone o pacco? Mesi di prestazioni deludenti, forma fisica scadente e scarsissima concentrazione in campo. Uno dei centrocampisti più forti degli ultimi anni della Serie A sembra aver smarrito sé stesso. Non incide, non si impegna più del dovuto ed è spesso poco ispirato in campo.

Colpa del momento no della squadra, della complicata situazione ambientale o di un calo effettivo del valore fisico-tecnico? Per l’Inter, queste prestazioni, potrebbero rappresentare un problema. Ecco perché è importante seguire il campionato del giocatore, e analizzare le statistiche del suo impiego, seppur minimo.

Sia che queste prestazioni siano espressioni pure di un’involuzione tecnica o che manifestino un disagio psicologico (oppure una strategia di conservazione), l’Inter deve studiarle.

C’è infatti chi accusa il giocatore di non impegnarsi perché starebbe pensando a preservarsi: sarebbe con la testa già all’Inter. In accordo con Marotta, dunque, starebbe andando avanti col freno a mano tirato. In questo caso, però, potrebbe rischiare di essere messo ai margini del progetto, e di perdere continuità, abitudine al gioco e competitività atletica.

Da qui il dubbio: Zielinski è davvero un acquisto di livello per l’Inter? Oppure il club nerazzurro si sta preparando a prendere a zero un giocatore che ha già dato il suo meglio e che ormai non è più in grado di fare la differenza in Serie A?

Il polacco, entrato nel secondo tempo in Napoli-Juventus, è stato ancora bocciato. Tutti i giornali sportivi hanno valutato la sua prestazione con parole di biasimo. Si va dall’impalpabile al deleterio. E poi c’è chi affronta senza mezzi termini quello che sembra il problema principale: Zielinski ha già la testa all’Inter e non si sfiacchisce più di tanto.

Testa già a Milano: Zielinski colleziona prestazioni horror

Impossibile che uno dei migliori centrocampisti della Serie A sia peggiorato così tanto in pochi mesi. Ed è anche difficile ipotizzare che un professionista scenda in campo giocando male di proposito, per non stancarsi. Molto più probabilmente, invece, è la situazione ambientale a svilire il polacco e a farlo rendere così male.

Zielinski ha subito un trattamento poco corretto da parte del Napoli e ora viene trattato da traditore. Per continuare in azzurro, il polacco aveva detto di no ai milioni proposti dall’Arabia. Scontento per la mancata cessione, De Laurentiis ha giocato al ribasso sul rinnovo. Ed è a quel punto che si è inserita l’Inter.

Marotta si è mosso bene, con tempismo e con il dovuto rispetto. Ma quando è arrivato il momento non ha tergiversato e ha fatto firmare al polacco un triennale, dopo le visite mediche svolte all’indomani di Milan-Napoli.

Secondo l’opinione dominante, Marotta ha beffato in modo clamoroso De Laurentiis, che da quel momento in poi ha inasprito ulteriormente il suo atteggiamento nei confronti del centrocampista, escludendolo dalla lista Champions e criticandolo apertamente in varie interviste.

Le prestazioni di Zielinski

“Entra con sufficienza, quasi come non fosse più affare suo“, così la Gazzetta dello Sport ha commentato la prestazione del polacco contro la Juve. “Molle in un disimpegno, ma feroce nel finale, per ricercare la vittorie. E da lì il riscatto decisivo“. Per il Corriere dello Sport, Zielinski non si è meritato la sufficienza: “Impatto di routine“.

Tuttosport parla di responsabilità sul goal di Chiesa. La sensazione è che sia con la testa già all’Inter. Ormai il polacco è un corpo avulso al gioco. Zielinski, che è stato un simbolo per gli azzurri e un eroe dello Scudetto, di certo non vuole che la sua storia col Napoli finisca male.

Se l’esperienza ha preso questa brutta piega non è certo solo per il suo atteggiamento. E i tifosi partenopei lo sanno bene. Beppe Marotta lo ha convinto a scegliere l’Inter facendolo sentire importante, come gli azzurri hanno smesso da tempo di fare…