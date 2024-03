Lesione del legamento: ufficiale, la sua stagione è finita

Tegola pesantissima, il calciatore è finito ko nell’ultimo turno di campionato. La diagnosi è terribile

A chiudere la 27esima giornata di Serie A è stato il posticipo Inter-Genoa, match che ha preso il via nella serata serata di ieri alle ore 20:45 al ‘Meazza’ mettendo difronte la formazione di Simone Inzaghi e quella di Alberto Gilardino, sfida che a differenza delle altre gare disputatesi in precedenza ha avuto ben poco da dire in termini di classifica.

Atalanta-Bologna, Verona-Sassuolo, Empoli-Cagliari e Frosinone-Lecce, sono state queste le partite in cui la posta in palio era decisamente alta, partendo proprio dall’ultimo di questi quattro confronti. Un appuntamento, questo, in cui la squadra di Roberto D’Aversa è finita per dover fare a meno di un importante elemento come Mohamed Kaba, atterrato in Puglia nello scorso agosto e finito ko proprio nell’ultimo match contro i ‘ciociari’.

Confermata la lesione del legamento crociato per Kaba: circa una settimana fa ha affrontato l’Inter

Responso medico pesantissimo per Mohamed Kaba, centrocampista di attuale proprietà del Lecce che si è trovato costretto ad abbandonare il campo al minuto 61 durante l’ultimo match di campionato disputatosi contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco (di 1-1 il risultato finale della gara).

All’indomani della partita contro i ‘ciociari’, il calciatore francese si è poi sottoposto a tutti gli esami clinico-strumentali del caso e, dai controlli effettuati, è emerso fuori che il classe ’01 (che soltanto lo scorso 25 febbraio ha affrontato l’Inter nell’appuntamento valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A) ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore.

S’ha quindi da considerarsi finita la stagione dell’attuale numero 77 della formazione salentina, atterrato in Puglia soltanto nella scorsa estate per appena 3 milioni di euro. 23, in totale, le presenze collezionate da Kaba in stagione al fianco del Lecce, compagine con cui il centrocampista 22enne aveva già sfidato la formazione di Simone Inzaghi sia nel match d’andata che in quello di ritorno, quest’ultimo andato in scena al ‘Via del Mare’ circa una settimana fa (in entrambi i casi da subentrato nella ripresa).

A rimetterci, dunque, è proprio la squadra di Roberto D’Aversa, in questo momento ferma al 13esimo posto in classifica con 25 punti collezionati in 27 gare di campionato e quindi con due sole lunghezze in più rispetto al Cagliari, piazzato a sua volta in 18esima posizione (a pari punti col Verona).