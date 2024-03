“Allarme Inzaghi, ‘garanzie’ al club”: come stanno le cose

Le dichiarazioni del tecnico piacentino che hanno, in qualche modo, allarmato i tifosi nerazzurri e l’intero ambiente Inter

Simone Inzaghi, un anno fa letteralmente ad un passo dall’esonero, si sta rivelando l’allenatore ideale per l’Inter, club che col tecnico piacentino alla propria guida è riuscito a raggiungere una storica finale di Champions nello scorso giugno, ad alzare la sua terza Supercoppa Italiana di fila soltanto a inizio anno e ad allungare di 15 punti sulla Juve, a inizio marzo tra l’altro.

È l’ex allenatore biancoceleste, infatti, a possedere le chiavi di questa macchina perfetta, che si sta rendendo protagonista di grandissime cose non soltanto in Italia ma in tutta Europa. A testimonianza di ciò, gli impressionanti numeri messi a registro dall’Inter, coi nerazzurri che non vantano non soltanto l’attacco più prolifico ma anche la miglior difesa dei top 5 campionati europei.

Inzaghi, legato al club meneghino da un accordo valido sino a giugno 2025, ha già voluto mettere in chiaro le cose, ammettendo negli scorsi giorni: “Quale sarà il mio futuro? “Una volta terminata la stagione, ci siederemo a tavolino con la società e decideremo insieme il da farsi”. Dichiarazioni, queste, che hanno in qualche modo allarmato i tifosi interisti.

Ora possiamo dirlo una volta per tutte, il tecnico piacentino fa gola praticamente in tutte le parti del mondo, Inghilterra in particolar modo. Diversi, infatti, i club che hanno riposto la propria attenzione sull’attuale condottiero nerazzurro, partendo proprio da Manchester United, Chelsea e Liverpool, fino ad arrivare anche a Tottenham e Barcellona.

La priorità di Marotta, Ausilio e del resto della dirigenza che ha come sede principale il quartier generale situato in zona ‘Viale della Liberazione’ è quella di raggiungere quanto prima un accordo per il rinnovo di contratto di Inzaghi, che nel frattempo ha voluto mettere in chiaro le cose ribadendo dinanzi all’intera società tutta una serie di concetti, come ad esempio quella che non venga ceduto alcun big nerazzurro in estate.

Nessun big in uscita e nuovi rinforzi in arrivo: Inzaghi detta le condizioni per restare, allarmismi inutili

Simone Inzaghi è finito al centro di nuovi rumors. Pare, infatti, che il tecnico piacentino abbia domandato alla propria dirigenza alcune garanzie per proseguire, anche nelle prossime stagioni, il proprio cammino con l’Inter.

Niente cessioni che possono finire per vedere coinvolti i big nerazzurri e nuovi acquisti di spessore, queste le richieste fatte trapelare da parte dell’ex allenatore biancoceleste, figura per cui c’è ancora da lavorare sul potenziale rinnovo di contratto col club meneghino. Una situazione, questa, che non ha fatto altro che creare nuovi e futili allarmismi. Per quale motivo futili? Se non altro per via del fatto che l’intera dirigenza interista non può affatto permettersi di scongiurare alcuna importante cessione, vista e considerata la difficoltosa situazione economica con cui la stessa formazione vicecampione d’Europa in carica si trova alle prese ormai da anni.

A deciderlo sarà il mercato. In casa Inter, infatti, nessuno s’ha da considerarsi incedibile e difronte a offerte irrinunciabili chiunque può finire per ‘abbandonare la nave’. Ad ogni modo Simone Inzaghi è a conoscenza (per primo) di questa situazione, ragion per cui secondo le informazioni raccolte da Interlive.it non c’è alcun allarmismo interno. Previsto a fine stagione il rinnovo del tecnico piacentino, che attualmente percepisce uno stipendio da 5,5 milioni di euro a stagione, con questi colori.