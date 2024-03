L’Inter ha fatto un acquisto pazzesco: “Scoperto a 16 anni”

Colpaccio di Marotta e Ausilio, che si sono assicurati così un vero e proprio top player. Inzaghi entusiasta di questa operazione di mercato

Continua ad ampie falcate la corsa dell’Inter in campionato, club al momento fermo al primo posto della classifica di Serie A con addirittura 15 punti di vantaggio sulla Juventus. Dodici, invece, i successi consecutivi raccolti dai nerazzurri in quest’inizio del 2024, col club meneghino di scena il prossimo weekend in terra romagnola.

Fissato sabato pomeriggio, infatti, il fischio d’inizio di Bologna-Inter, match in programma al ‘Dall’Ara’ alle ore 18:00. Un match, questo, in cui il tecnico Simone Inzaghi è chiamato a tenere alta la concentrazione di Lautaro e Mkhitaryan, entrati entrambi in diffida. Soffermiamoci proprio sull’ex Roma.

Il centrocampista armeno, schierato consecutivamente titolare dal proprio allenatore nelle ultime 14 uscite, è il secondo nerazzurro che vanta più minuti in stagione (2771′, dietro al solo Sommer con 3060′). Il dato surreale però, e che deve invitarci a riflettere, è un altro. Nelle prime 37 gare stagionali a cui ha preso parte la formazione vicecampione d’Europa, il classe ’89 è infatti sceso in campo dal 1′ in 34 di questi appuntamenti. Tradotto: il vero imprescindibile per il tecnico piacentino è proprio la mezz’ala 35enne, che ha da poco esteso la durata del suo accordo coi nerazzurri sino a giugno 2026.

Qualità e quantità. Mkhitaryan è stato in grado di garantire all’Inter proprio questo. In pochi, se non praticamente nessuno, si aspettava un rendimento del genere da parte dell’ex giallorosso, passato dalla Capitale a Milano nell’estate del 2022 a parametro zero, permettendo così a Marotta e Ausilio di compiere un vero e proprio colpo capolavoro. 2 gol e 10 assist, questi i numeri messi a registro dall’attuale numero 22 nerazzurro in questa prima parte di stagione, celebrato in questo modo da una sua vecchia conoscenza.

Nicolini a Tv Play: “Mkhitaryan il calciatore con più esperienza internazionale nella rosa di Inzaghi”

Carlo Nicolini, preparatore atletico dello Shakhtar Donestk, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play, ha avuto tempo e modo di esprimersi su Henrikh Mkhitaryan, calciatore che in verità il dirigente italiano conosceva sin da quando l’armeno era ancora un bambino. Queste le sue dichiarazioni:

“Con Mkhitaryan siamo legatissimi, ci sentiamo spesso tutt’ora. L’ho scoperto quando aveva ancora sedici anni, è un ragazzo fantastico. Ha trascorso i primi anni della sua carriera nel nostro centro sportivo, poi è giunto il momento di andar via, tant’è che lo cedemmo al Borussia Dortmund. Il suo rendimento all’Inter? Ha dato e sta dando un contributo eccezionale, è il calciatore con più esperienza internazionale nella rosa di Inzaghi”.