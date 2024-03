Costa troppo per l’Inter e lo prende la Juve: 40 milioni

Strada libera per i bianconeri. Giuntoli può provare a regalare in estate il rinforzo in mediana ad Allegri, nerazzurri tagliati fuori per due motivi

L’Inter ha già prenotato un importante colpo di mercato, quello di Piotr Zielinski, centrocampista prossimo a trasferirsi nella corte di Simone Inzaghi in estate. Il classe ’94 si legherà, infatti, ai nerazzurri a mezzo di un triennale con opzione sui 5 milioni di euro a stagione e con lui anche Mehdi Taremi, atteso a Milano nel mese di luglio per siglare il suo nuovo accordo col club meneghino, in questo caso un biennale con opzione da 3 milioni all’anno.

Questi, di fatto, i primi due affari bloccati da Marotta e Ausilio, pronti a regalare al tecnico piacentino (legato a questi colori sino a giugno 2025, in attesa del rinnovo di contratto che può arrivare al termine di questa stagione) nuovi rinforzi. Il centrocampista polacco, prossimo a dire addio a parametro zero al Napoli, prenderà quindi il posto dell’altro partente a titolo gratuito Stefano Sensi, così da permettere ai nerazzurri di compiere un importante upgrade lì in mediana.

Anche la Juventus figura tra quei club che hanno preso in considerazione negli scorsi mesi la situazione dell’ex Empoli, società che si è poi trovata costretta a tirarsi fuori dalla corsa per il calciatore (‘fedelissimo’ di Cristiano Giuntoli). Una situazione, questa, che costringe dunque i bianconeri ad andare in cerca di nuove pedine per la propria mediana. Quello di Merino il nome finito sotto la lente d’ingrandimento della ‘Vecchia Signora’, che nel frattempo continua a studiare il piano per regalarsi Khephren Thuram in estate, altro profilo monitorato dall’Inter ma per cui gli stessi nerazzurri sono costretti a dover uscire di scena.

Giuntoli pronto a tentare il blitz in estate per Thuram Jr in caso di mancata chiusura per Koopmeiners

Massimiliano Allegri, tecnico che è finito negli ultimi tempi per dover fare a meno sia di Pogba che di Fagioli per via dei casi in cui si sono ritrovati coinvolti i due calciatori, e la Juventus restano legate l’un l’altro da un accordo valido sino a giugno 2025. Una situazione, questa, che costringe le due parti a incontrarsi a breve per decidere il da farsi.

In caso di permanenza del tecnico livornese alla guida tecnica del club, i bianconeri potrebbero finire per soddisfare le richieste dell’ex allenatore del Milan provando a mettere a segno il colpo Khephren Thuram, a maggior ragione nel caso in cui il DS Cristiano Giuntoli non dovesse riuscire a completare l’affondo per Teun Koopmeiners, valutato sui 60 milioni di euro dall’Atalanta e ormai dichiarato obiettivo dell’ex dirigente del Napoli.

Il fratello minore di Marcus vanta quest’oggi una valutazione compresa tra i 40-50 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero finire per riporre sul tavolo del Nizza (da sempre bottega cara) grazie a un paio di cessioni, su tutti quella di Matias Soule (che viaggia spedito verso l’approdo in Premier al termine di questa stagione). Un affare di mercato, questo, che lascerebbe inevitabilmente dell’amaro in bocca all’Inter, finita da oltre un anno – proprio come i bianconeri – sulle tracce del centrocampista francese 22enne, con la Juventus che potrebbe a sua volta finire per offrire 40 milioni più bonus.