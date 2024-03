Un altro Calhanoglu: dal Milan all’Inter, può firmare fra 3 giorni

Rossoneri in guai serissimi, la formazione di Stefano Pioli rischia di perdere un vero e proprio ‘portento’. Ecco di chi si tratta

Il Milan rischia un altro caso Calhanoglu, centrocampista passato da una sponda all’altra di Milano a parametro zero nell’estate del 2021 lasciando così l’amaro in bocca ai rossoneri. 125, in totale, i gettoni collezionati dal classe ’94 al fianco dell’Inter, con l’ex Amburgo capace inoltre di realizzare 23 reti e 24 assist a servizio dei nerazzurri.

Il turco, acquistato in passato dal club 7 volte Campione d’Europa per 20 milioni più 4 di bonus dal Bayer Leverkusen, è finito per rivelarsi negli anni un vero e proprio punto di forza della formazione di Simone Inzaghi, tecnico che sta riuscendo a valorizzare al meglio i propri calciatori.

I rossoneri pagano ancora il fatto di non essere riusciti a perfezionare il compenso economico del calciatore, che all’epoca percepiva uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione e così, ad essersi assicurata Calhanoglu, è stata proprio l’Inter (che ha sin da subito messo a disposizione del proprio numero 20 un ingaggio da 5 milioni più 1 di bonus, stessa e identica cifra richiesta in quei tempi dal ragazzo per la sua permanenza al Milan). Ora, come se non bastasse, la formazione di Stefano Pioli rischia di ricevere un’altra beffa, forse ancora più grande.

È Francesco Camarda, infatti, il talentino a cui il club attualmente presieduto da Paolo Scaroni rischia di dire addio nei prossimi mesi. Il ragazzo, che compirà 16 anni tra soli due giorni, sarà libero da quel momento in poi di firmare il suo primo contratto da professionista con una qualsiasi squadra (e non per forza per il Milan). L’Inter, nel frattempo, una di quelle società che resta affacciata alla finestra dei rossoneri.

Anche l’Inter su Camarda, talento che da domenica può siglare il suo primo accordo da professionista

Il Milan rischia di ricevere una beffa clamorosa per Francesco Camarda, giovane attaccante classe ’08 della Primavera rossonera (etichettato come il ‘nuovo Haaland’ e con oltre 400 gol segnati in poco più di 150 partite disputate) lanciato da Stefano Pioli a fine novembre.

Il tecnico parmigiano, in quei tempi a corto di soluzioni nel proprio reparto avanzato, lo ha infatti schierato a gara in corso negli appuntamenti contro Fiorentina e Frosinone, match che hanno permesso all’attuale numero 73 rossonero di esordire tra i professionisti e di risultare così il calciatore più giovane di sempre a mettere piede in Serie A. Il club meneghino però, che ha accolto Camarda quando ancora bambino nel proprio vivaio, rischia seriamente di finire per dire addio al proprio baby-talento ancor prima della prossima estate.

Il calciatore nato a Milano, che in data 10 marzo compirà 16 anni, sarà libero da quel momento in poi di siglare il suo primo accordo da professionista con qualsiasi squadra e non obbligatoriamente col club rossonero. Tante, tantissime le società europee che hanno già riposto il proprio sguardo su Camarda. Manchester City, Arsenal, Tottenham e non solo, s’ha da considerarsi in quest’elenco anche l’Inter, club che oltre ad aver interfacciato qualche dialogo con l’agente del ragazzo (quale Beppe Riso, lo stesso di Frattesi, Carlos Augusto e Sensi) nutre più di un semplice interesse nei confronti dell’attaccante 15enne. A riferirlo ‘Il Corriere dello Sport’.