Le scelte ufficiali di Inzaghi e Thiago Motta per la sfida del Dall’Ara valevole per la ventottesima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Bologna e Inter, duellanti oggi al Dall’Ara nel match della ventottesima di Serie A.

Inzaghi rilancia subito dal 1′ Calhanoglu, recuperato negli ultimissimi giorni. Per il turco rodaggio in vista di Madrid. Titolari anche Acerbi e Thuram, con quest’ultimo che agirà in coppia con Sanchez. Un po’ a sorpresa la conferma del cileno, comunque tra i più in forma della squadra, a scapito dell’ex Arnautovic, il quale potrebbe non aver preso benissimo l’esclusione proprio contro il Bologna. La seconda consecutiva, e con Lautaro in panchina… Partiranno fuori pure Dimarco e Frattesi.

Thiago Motta col 4-3-3: out Calafiori e Fabbian, c’è Ferguson. Nel terzetto offensivo anche l’ex nerazzurro Odgaard, arrivato alla fine dello scorso mercato invernale.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Ferguson, Odgaard, Zirkzee, Saelemaekers; . All.: Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. All.: Inzaghi

ARBITRO: Pairetto di Nichelino