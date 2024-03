Inzaghi in Premier, l’annuncio a Sky Uk è una conferma

Il tecnico nerazzurro nel mirino di Chelsea, Manchester United, Liverpool e non solo. È tutto vero: quest’Inter ha impressionato in tutta Europa, in Inghilterra in particolar modo

Simone Inzaghi è finito al centro del calciomercato. Il nome del tecnico piacentino sarebbe sul taccuino di un paio di big di Premier, tra queste Manchester United, Chelsea e Liverpool.

Ad aver attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori non soltanto i numeri messi in mostra dai nerazzurri, che vantano quest’oggi l’attacco più prolifico oltre che la miglior difesa nei top cinque campionati europei (con 69 reti realizzate e appena 13 subite), ma anche il gioco espresso sul campo da Lautaro e compagni. Oggigiorno, infatti, l’Inter appare una vera e propria macchina perfetta, in grado di macinare importanti risultati sul campo attraverso innumerevoli giocate di pregevole fattura.

A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, il club meneghino (con all’attivo dodici successi consecutivi in quest’inizio del 2024) è finalmente riuscito a tornare a far parlare di sé non soltanto in Italia, ma anche a livello internazionale (in Inghilterra in particolar modo).

Ne sono da conferma i rumors spuntati fuori nelle scorse settimane. Chelsea, Manchester United e Liverpool a parte, occhio anche a Barcellona e Tottenham, dove l’ex dirigente bianconero Fabio Paratici (conterraneo di Simone Inzaghi e grande estimatore del tecnico piacentino, ora ai box per via di quanto commesso negli scorsi mesi quando ancora in forza alla Juventus) continua ad avere un certo tipo di rilevanza. Ad avvalorare questa tesi, è stata poi un ex leggenda del calcio giocato come Thierry Henry, che si è così espresso sulla situazione dell’ex allenatore laziale.

Henry: “Se devi sfidare l’Inter in Coppa sei nei guai, di Inzaghi mi piace una cosa”

Lo storico attaccante di Barcellona e Arsenal, Thierry Henry, ha rilasciato un importante attestato di stima nei confronti di Simone Inzaghi, tecnico per cui il bomber francese ha speso vere e proprie parole ‘al miele’. Queste, di fatto, le dichiarazioni rilasciate dal commentatore sportivo francese sul conto del tecnico piacentino direttamente davanti ai microfoni di ‘Sky Sport UK’.

“Seguo Simone Inzaghi già dai tempi in cui allenava la Lazio. Se ti trovi costretto ad affrontare l’Inter in una gara di Coppa sei nei guai, l’abbiamo visto anche nella finale di Champions League giocatasi nello scorso giugno. Di Inzaghi mi piace questa cosa, se ti chiami Arsenal o Manchester City hai la possibilità di mantenere il pallino del gioco, ma se non sei in posizione prendi contropiede. Sanno perfettamente come ribaltare l’azione in un nulla. A centrocampo hanno interpreti di grande qualità come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma anche in attacco sono dotati di elementi importantissimi come Lautaro e Thuram”.