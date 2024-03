Il tecnico dell’Inter dopo la vittoria col Bologna, la tredicesima consecutiva a quattro giorni dalla sfida Champions con l’Atletico: “All’ambiente caldo ci siamo abituati”

Non solo Carlos Augusto, a ‘Dazn’ Inzaghi ha annunciato che anche Arnautovic ha subito un infortunio nel corso di Bologna-Inter. L’austriaco è subentrato nella ripresa, al posto di Thuram.

“Per noi è la sesta partita in venti giorni – le parole del tecnico nerazzurro – Abbiamo perso qualche giocatore: Arnautovic ha avuto qualcosina e mi dispiace, Carlos Augusto non si sentiva il polpaccio a posto. Speriamo che rientreranno presto”. Per l’attaccante risentimento ai flessori della coscia destra, per il terzino affaticamento al polpaccio destro. Entrambi verranno valutati nella giornata di domani ed è normale, ad ora, che la loro presenza con l’Atletico è a rischio.

“Siamo molto felici, abbiamo onorato il compleanno dell’Inter con una vittoria che per noi era importantissima. Manteniamo il distacco da chi ci insegue – ha sottolineato Inzaghi parlando del tredicesimo successo consecutivo. Abbiamo sicuramente sofferto, ma ho rivisto la rete di Bisseck… Da terzo a terzo è qualcosa di straordinario, un merito per tutto lo staff e ai ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario. Se c’è mai il tempo di rendersi conto di quello che sto facendo? Il calcio va molto forte, esendo l’Inter dobbiamo presentarci sempre nel migliore dei modi ogni settantadue ore”.

Adesso l’Inter può concentrarsi totalmente sull’Atletico: “Sappiamo che ambiente troveremo e che allenatore è Simeone, ma la prepareremo nel migliore dei modi perché è un obiettivo che ci siamo prefissati. Loro possono offrire diverse soluzioni, come noi cercheranno di recuperare qualche giocatore. All’ambiente caldo ci siamo abituati, l’anno scorso siamo passati da diversi poco teneri”.

Conclusione su Barella, il quale ha chiesto scusa per la ‘sceneggiata’ col Genoa: “Non era una cosa scontata e gli fa onore. È stato un bellissimo gesto. A volte noi siamo i primi a sbagliare per l’adrenalina, ma basta rendersene conto”.