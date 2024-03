Rischia di saltare Atletico-Inter: l’annuncio ‘gela’ i tifosi

In programma mercoledì sera il ritorno degli ottavi tra i ‘Colchoneros’ e i nerazzurri. Guai serissimi per l’allenatore, costretto a dover fare a meno di un big già per la 28esima di campionato

È fissato mercoledì sera alle ore 21:00 il fischio d’inizio di Atletico Madrid-Inter, appuntamento in programma al ‘Civitas Metropolitano’ e valevole per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League. Da un lato troviamo, per l’appunto, la formazione di Diego Simeone, impegnata nel primo pomeriggio di oggi contro il Cadice, mentre dall’altro la squadra guidata da Simone Inzaghi, ospite del Bologna alle 18:00.

Il tecnico argentino, che già nella sfida d’andata ha dovuto fare i conti con l’assenza di Gabriel Paulista (calciatore che figurava sì in distinta, ma non arruolabile per via dell’infortunio rimediato qualche giorno prima in campionato contro il Siviglia), rischia ora di trovarsi senza Antoine Griezmann per questo attesissimo match.

L’attaccante francese ha accusato, proprio in occasione della sfida d’andata disputatasi lo scorso 20 febbraio al ‘Meazza’ contro i nerazzurri, un problema alla caviglia che gli ha impedito di prendere parte agli ultimi appuntamenti contro Almeria, Athletic Bilbao e Real Betis.

Il classe ’91 non potrà neppure partecipare alla trasferta di Cadice, proprio come annunciato dal ‘Cholo’ in conferenza stampa, che si è così espresso sulle condizioni del proprio numero 7: “Antoine non sarà a nostra disposizione per la 28esima di campionato, non sappiamo neppure se tornerà contro l’Inter oppure in quella successiva con il Barcellona”. Dichiarazioni, queste, che sanno tanto di pretattica.

Griezmann, infatti, è tornato ad allenarsi al pari dei propri compagni di squadra già nella giornata di ieri e viaggia, quindi, spedito verso la convocazione per l’impegno fissato il prossimo mercoledì sera (‘Radio Marca’, ad esempio, sostiene che Simeone sia pronto a schierare l’attaccante 32enne in campo ‘anche in stampelle’). Nel frattempo, occhi sulla sfida che vedrà impegnata quest’oggi l’Inter di Simone Inzaghi contro il Bologna.

Probabili Bologna-Inter: Lautaro verso la panchina, in rialzo le quotazioni di Calhanoglu in cabina di regia

Il tecnico nerazzurro è pronto a dare un nuovo volto alla propria squadra per l’appuntamento in programma questo pomeriggio al ‘Dall’Ara’ alle ore 18:00 contro il Bologna, fermo in questo momento al quarto posto in classifica a quota 51, a +4 sulla Roma di Daniele De Rossi.

Previsto un ampio turnover da parte dei nerazzurri proprio in virtù della sfida di mercoledì sera contro l’Atletico Madrid, con Inzaghi pronto a concedere un po’ di fiato a Pavard, Dimarco e Lautaro (verso la panchina anche de Vrij e Asllani, scesi in campo dal 1′ nelle ultime 3-4 uscite a cui ha preso parte l’Inter). Da sciogliere ancora il dubbio Mkhitaryan-Klaassen sulla linea mediana dei nerazzurri, con l’armeno che appare al momento in vantaggio sull’ex centrocampista dell’Ajax. Previsti, infine, i rientri da titolare di Acerbi, Calhanoglu e Thuram, con Arnautovic che scalpita per una maglia da titolare al fianco dell’attaccante francese.

PROBABILI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler Fabbian; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi