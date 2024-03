Clausola e si chiude: dal Milan all’Inter in pochi mesi

Il nome del centravanti continua a far gola in tutta Europa, già 23 le reti confezionate in questa prima parte di stagione

Chi per una dinamica, chi per un’altra, Inter e Milan andranno alla ricerca di nuove pedine offensive nella prossima estate, coi nerazzurri che d’altra parte hanno già prenotato l’affare Mehdi Taremi a zero, vicinissimo ai rossoneri poco meno di un anno fa.

Il ‘Diavolo’ pareva letteralmente ad un passo dall’ingaggio dell’iraniano, rimasto poi al Porto finendo a quel punto in scadenza. Il classe ’92, da lì in poi libero di firmare con chiunque, ha successivamente preso accordi con la società di ‘Viale della Liberazione’, che a sua volta lo accoglierà tra soli pochi mesi a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro a stagione. Una situazione, questa, che la dà vinta ancora una volta all’Inter piuttosto che al Milan (visti i precedenti sul mercato con Thuram e Frattesi).

I rossoneri saranno così costretti a dover guardare altrove. In tal senso, quello di Serhou Guirassy uno dei nomi finito da tempo sotto il mirino del club attualmente presieduto da Paolo Scaroni. La formazione di Pioli ha provato a imbastire già a gennaio una trattativa per il classe ’96, rimasto poi a difesa dei colori dello Stoccarda per via dell’eccessiva richiesta fatta trapelare dagli agenti del ragazzo sul piano economico (di 5 milioni di euro). A questo punto, quindi, non resta far altro che tener d’occhio un’altra ipotesi.

Guirassy proposto all’Inter in estate: possono provarci gli agenti

Quello di Serhou Guirassy è un nome che, per forza di cose, potrebbe finire per essere proposto all’Inter in estate tramite agenti. Nonostante i nerazzurri abbiano già prenotato il colpo Mehdi Taremi a titolo gratuito, Marotta e Ausilio continuano infatti a interrogarsi di giorno in giorno sul futuro di Marko Arnautovic.

Il centravanti austriaco, che non ha convinto in questi primi mesi trascorsi in nerazzurro, potrebbe finire per separarsi dalla formazione vicecampione d’Europa in estate per via della volontà nutrita dalla squadra di Simone Inzaghi, quella di ingaggiare una seconda punta di peso al posto del classe ’89 che possa, a quel punto, consentire di ‘far tirare il fiato’ a Lautaro di tanto in tanto.

Nonostante la clausola da 17 milioni di euro di Guirassy sia pro Inter, non sarà affatto semplice per i nerazzurri liberarsi dell’ex Bologna, ritornato a Milano soltanto qualche mese fa per ben 10 milioni di euro e sempre più in età avanzata. Questo, quindi, uno dei motivi per cui il club meneghino potrebbe non riuscire ad accogliere in estate il centravanti franco-guineano di attuale proprietà dello Stoccarda, che nel frattempo ha messo a sigillo nella serata di venerdì la sua 21esiima rete nel campionato di Bundesliga contro l’Union Berlino.