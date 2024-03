Colpo in Germania, l’Inter blinda la difesa: “Pronto subito”

I nerazzurri potrebbero aver già individuato il primo rinforzo estivo per la propria retroguardia, c’è l’indiscrezione di mercato

L’Inter ha già prenotato due colpi per la prossima estate, quelli di Zielinski e Taremi, che si accaseranno ufficialmente alla formazione di Simone Inzaghi a partire dal prossimo luglio a mezzo di un triennale con opzione sui 5 milioni di euro a stagione e di un biennale con opzione da 3 milioni di euro all’anno.

Non solo, il piano di Marotta e Ausilio è quello di puntellare anche la difesa, complici le età in fase avanzatissima di Acerbi e de Vrij (a maggior ragione nel caso del primo). Quello di Alessandro Buongiorno il principale nome finito sul taccuino della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’, che in alternativa starebbe pensando anche ai profili di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e di Danilho Doekhi dell’Union Berlino (entrambi legati ai rispettivi club da un accordo valido sino a giugno 2025).

Quello del centrale olandese il nome che, quindi, è inevitabilmente finito per far gola ai nerazzurri. 190 cm per 83 kg, Doekhi è uno dei più validi difensori militanti quest’oggi nel campionato di Bundesliga, competizione in cui il ragazzo ha già messo a sigillo 2 reti (nonostante sia rimasto assente in 12 gare per via di un grave problema accusato alla gamba).

Finito poco più di un anno fa sotto il tiro del Napoli, il classe ’98 (sino a qualche mese fa con una valutazione da 40 milioni di euro) viene valutato quest’oggi sui 25 milioni di euro complice, per l’appunto, l’ultimo anno e mezzo di contratto che gli rimane con la formazione tedesca. Pochi dubbi che tengano a questo punto. Doekhi, appartenente alla stessa agenzia di Denzel Dumfries, è diventato più di una semplice idea di mercato per l’Inter e, ad averlo ammesso in piena diretta tv, è stato non uno qualunque ma un esperto di mercato.

Grassi a Tv Play: “Doekhi-Inter? L’Union Berlino può cederlo così da far registrare una plusvalenza”

Edoardo Grassi, noto giornalista di ‘Sport Mediaset’ oltre che esperto di calcio tedesco, una volta intervenuto sul canale twitch di Tv Play nel corso dello speciale ‘Ti Amo Calciomercato.it’ ha fatto il punto sull’interesse riposto dall’Inter nei confronti di Danilho Doekhi. Queste, di fatto, le sue dichiarazioni:

“Qual è stato il percorso di Doekhi? Il difensore che piace all’Inter è calcisticamente cresciuto nella cantera dell’Excelsior, poi è passato al Vitesse, guarda caso la stessa squadra in cui ha mosso i suoi primi passi anche Gosens. I nerazzurri possono finire per ingaggiarlo per via del contratto valido fino al 2025, l’Union Berlino ha quindi la possibilità di cederlo e fare plusvalenza. È un giocatore che è pronto per giocare sin da subito”.