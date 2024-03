Esposito ‘vede’ la Serie A: nell’affare tra Inter e Torino

L’Inter potrebbe aver in mente un nuovo affare con il Torino: per solleticare Cairo, il club nerazzurro è pronto a cedere Sebastiano Esposito

Problemi fisici a più riprese stanno condizionando l’annata del giovane Sebastiano Esposito, ceduto dall’Inter a la Samp con formula di obbligo di riscatto in caso di promozione. Il club nerazzurro, che ha sempre avuto grosse aspettative sul classe 2002, ha voluto in ogni caso conservare il diritto di recompra.

La Sampdoria appare molto lontana dalla promozione in A. E se la squadra di Andrea Pirlo non sta girando al meglio dipende anche dalle tante assenze del giovane attaccante campano. Quando è riuscito ad avere un po’ di continuità, Esposito si è infatti distinto con buone prestazioni, goal e assist.

Non è escluso che a fine stagione Esposito possa essere ceduto definitivamente dall’Inter. Dopo tanti prestiti mai pienamente soddisfacenti, il club nerazzurro potrebbe anche scegliere di sfruttare l’attaccante come pedina di scambio per poter far abbassare il prezzo di un obiettivo di mercato.

Esposito potrebbe per esempio rientrare come contropartita tecnica in un possibile affare fra Inter e Torino. C’è già chi parla di un possibile ritorno di fiamma per Peer Schuurs. I nerazzurri non sono alla caccia di un centrale se non a fronte di una buona occasione.

E l’olandese, ora ai box per un grave infortunio, potrebbe essere il nome giusto: l’ex Ajax piace da anni all’Inter, e il suo prezzo non è stato mai così basso. Anche il nuovo agente del difensore, Francesco Miniero (rappresentante italiano della Muy Manero) ha fatto capire che Schuurs potrebbe cambiar aria a giugno.

Cairo potrebbe chiedere molto meno dei quasi 40 milioni di cui si parlava l’anno scorzo, quando il difensore olandese piaceva a mezza Europa, Inter compresa. Per 20-25 milioni, l’affare potrebbe pure farsi… E l’Inter potrebbe anche provare a inserire Seba Esposito possibile contropartita gradita a Juric. Si tratta di poter mettere in rosa un erede dell’ormai anzianotto Darmian. Anche se il giovane Bisseck sta dimostrando di poter occupare con personalità il ruolo di terzo a destra.

Francesco Miniero ha parlato di recente ai microfoni di Radio CRC dicendosi contento che Schuurs si sia unito alla sua agenzia. La speranza di tutti è che il ragazzo possa rientrare quanto prima. “Per il Torino è una grave perdita“. L’agente ha poi aggiunto che l’infortunio non ha di certo modificato il grado di stima di cui il ragazzo gode in Italia e all’estero. Ora l’obiettivo principale è tornare il prima possibile in campo: “Per l’anno prossimo invece, vedremo. Siamo molto grati al Torino perché la società si comporta molto bene con lui. Poi è chiaro che il ragazzo è visionato da tanti club perché si sta mettendo in mostra, ma è molto legato al Torino“. Secondo l’intervistato non è ancora possibile individuare una destinazione. “Lui vuole tornare quanto prima in campo. Poi è vero che il mercato è imprevedibile, anche se al momento il ragazzo è concentrato su altro: pensa solo a tornare in campo“. Concorrenza dalla Premier Schuurs è arrivato al Toro per sostituire Bremer e ha subito impressionato tutti sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico. Di conseguenza ha subito attirato su di sé le attenzioni di molti club europei.

Già la scorsa stagione si erano fatti avanti vari club di Premier. Cairo provò a resistere all’assalto del Leicester e del West Ham. E quest’estate proprio quei due club potrebbero rifarsi avanti. E con loro anche società più blasonate e più ricche.

La speranza dell’Inter, e di Ausilio in particolare, è che il ragazzo voglia continuare in Serie A, dove finora ha brillato. Anche se, per caratteristiche, sembra proprio uno che potrebbe fare la differenza in Premier.