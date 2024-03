Ha firmato due mesi fa: il ‘nuovo Lautaro’ per l’Inter

Nerazzurri stregati dal talento del giovane centravanti argentino. Ecco di chi si tratta

In pochi, se non praticamente nessuno, si aspettavano un rendimento del genere da parte di Lautaro Martinez, attaccante per cui l’Inter ha investito circa 25 milioni di euro nel 2018 nel momento in cui il classe ’97 era letteralmente ad un passo dall’Atletico Madrid.

Su consiglio di Diego Milito, infatti, l’intera dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ ha sottratto il ‘Toro’ di Bahia Blanca al Racing Club, società in cui è calcisticamente cresciuto l’attuale Capitano e numero 10 della formazione di Simone Inzaghi. A risultare decisivo il blitz di Piero Ausilio, sbarcato e poi rimasto a Buenos Aires per tre giorni.

Già 26 le reti confezionate in stagione dall’argentino, 23 di queste in campionato, con Lautaro che punta ora a mettere fine al record di Higuain e Immobile, capaci di realizzare 36 gol nel massimo campionato italiano (miglior score mai raggiunto in Serie A).

L’Inter e il calciatore sono, ormai da tempo, al lavoro per estendere la durata dell’accordo dell’attaccante 26enne, oggigiorno legato a questi colori a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2026. L’intenzione dei nerazzurri è quella di raggiungere l’intesa per il rinnovo di contratto sino al 2029, con tanto d’innalzamento dell’ingaggio che potrebbe, a quel punto, passare dai 6 milioni più bonus attualmente percepiti dal ragazzo sino agli 8-9 milioni di euro a stagione (il diretto interessato ne chiede 10). Nel frattempo, però, il club meneghino guarda già al futuro e pensa, in qualche modo, a chi potrebbe essere ‘il nuovo Lautaro’.

Chi è Agustin Ruberto, l’attaccante classe ’06 che piace a Inter e Arsenal

Agustin Ruberto, giovane attaccante classe ’06 di attuale proprietà del River Plate, sta continuando a far parlare di sé in tutta Europa.

Il ragazzo, blindato dalla formazione argentina soltanto a inizio gennaio a mezzo di un nuovo accordo valido fino a dicembre 2027, ha già realizzato 2 reti in 7 gare in quest’inizio del 2024 (1 di queste in Copa Argentina). Numeri, questi, che hanno attirato il fortissimo interesse dell’Arsenal, intenzionato a imbastire una trattativa in vista dell’estate. Non solo, anche l’Inter figura tra le società che hanno già posto l’attaccante 18enne, che ha raggiunto la maggiore età neanche due mesi fa, sotto il proprio mirino.

Di Agustin Ruberto si parla un gran bene non soltanto nei dintorni di Buenos Aires, terra natia del ragazzo, ma in tutta Europa. L’attuale numero 32 del River Plate è già stato etichettato come ‘il nuovo Lautaro’ per via delle somiglianze che lo accomunano al ‘Toro’ di Bahia Blanca. Dotato tecnicamente, in grado di proteggere palla spalle alla porta, abile nel colpo di testa, in grado di saltare l’uomo e in possesso di un ottimo tiro da fuori. Queste le caratteristiche da segnalare in favore della giovane stella sudamericana, destinata a diventare una delle gemme più preziose presenti in campo europeo.