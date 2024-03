Il ‘demone’ è Marotta: anche Anguissa a costo zero

Il centrocampista camerunense potrebbe finire per dire addio a titolo gratuito al Napoli proprio come Zielinski. Svelato l’assurdo scenario di mercato

L’Inter ha già prenotato il colpo Piotr Zielinski per l’estate, calciatore che si separerà a parametro zero dal Napoli a fine giugno e che a dire il vero ha già svolto più di un mese fa le visite mediche per conto dei nerazzurri. Come accaduto già in passato a Calhanoglu e Mkhitaryan, il centrocampista polacco si accaserà quindi al club meneghino a titolo prettamente gratuito.

Marotta e Ausilio garantiranno al classe ’94 un triennale con opzione sui 5 milioni di euro a stagione, con l’ex Empoli che finirà per diventare così uno dei più pagati dell’intera rosa. Vero, l’attuale numero 20 dei ‘partenopei’ sta disputando una delle sue stagioni più brutte di sempre, ma è cosa buona e giusta sottolineare il fatto che il club attualmente presieduto da Aurelio De Laurentiis finirà ugualmente per dire addio tra pochi mesi a uno dei suoi migliori giocatori ad oggi presenti in rosa, tra l’altro a costo zero. Non solo, l’altra ipotesi di cui tener conto è questa.

Un caso simile a questo è quello di Frank Zambo Anguissa, centrocampista legato ai Campioni d’Italia in carica a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2025. Una situazione, questa, che potrebbe finire per spingere il centrocampista camerunense all’addio a titolo gratuito tra poco più di un anno. L’Inter uno di quei club che potrebbe, a quel punto, tornare a rivolgere un pensiero nei confronti del classe ’95.

Anguissa all’Inter a costo zero nell’estate del 2025? I nerazzurri possono provarci così

Rinnovo in salita quello tra il Napoli e Frank Zambo Anguissa, calciatore che quest’oggi dispone di poco più di un anno di contratto coi ‘partenopei’ e che potrebbe così finire per percorrere le stesse orme di Piotr Zielinski a partire dall’estate del 2025.

Proprio come accaduto al centrocampista polacco a inizio anno, l’ex Fulham potrebbe infatti finire per restare a difesa di questi colori per un’altra stagione, entrando a quel punto in scadenza. L’Inter uno di quei club che potrebbe, in quel caso, finire per monitorare la situazione del camerunense, verosimilmente verso gennaio.

Certo, al momento non vi è da segnalare nulla di concreto in merito, ma occhio a questo tipo di scenario, con Marotta e Ausilio che, tenendo conto del modo in cui stanno operando sul mercato da diversi anni (e quindi a zero) potrebbero finire per porre sul serio il nome di Anguissa sotto il proprio mirino tra circa un annetto di tempo. Già nelle passate stagioni, e ancor prima che il classe ’95 approdasse in Italia a luglio 2022, l’attuale numero 99 dei ‘partenopei’ era finito nei piani del club meneghino.