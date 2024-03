Infortunio Arnautovic: esami e ‘batosta’ per Inzaghi

Sventola bandiera bianca il centravanti austriaco sul finale di Bologna-Inter e non traspare nulla di positivo, stop prolungato e assenza forzata a Madrid come Carlos Augusto

La serata vissuta allo Stadio Dall’Ara dall’Inter è stata complessivamente positiva per ragioni soprattutto legate alla volontà di spezzare finalmente una maledizione che andava avanti da troppo tempo, con il Bologna spesso spina nel fianco degli ultimi di Simone Inzaghi nel corso degli ultimi due anni.

Missione dunque compiuta con un solo gol di scarto sufficiente ad opera del difensore centrale Yann Bisseck, ben inseritosi negli schemi del tecnico piacentino alla sua prima stagione in nerazzurro e alla sua seconda marcatura in Serie A. Ma non tutto è da raccogliere col sorriso. Perché nel corso dei novanta minuti si è assistito dapprima al forfait di Carlos Augusto e poi a quello del centravanti austriaco Marko Arnautovic, non a caso ex attaccante del Bologna accolto a gran voce e con affetto dai suoi vecchi tifosi e compagni di squadra.

Il calciatore, non partito titolare, ha preso il posto di Marcus Thuram ma la sua permanenza sul terreno di gioco ha avuto vita travagliata. Proprio sul finale infatti Arnautovic ha accusato un fastidio muscolare all’altezza della coscia destra e si è accasciato sul terreno di gioco dolorante. Assistito dallo staff tecnico nerazzurro, da una prima rivelazione è emerso un fastidio non di lieve entità.

Arnautovic e Carlos Augusto ko contro l’Atletico Madrid, stime sul recupero

Le sensazioni complessive non sono adesso affatto positive e nella giornata di domani verranno svolti esami strumentali per conoscere l’effettivo grado di pericolosità dell’infortunio e la presenza di una possibile lesione muscolare.

Ciò ammette comunque una via d’uscita che appare la più accreditata al momento, ovvero il riposo forzato nel corso della prossima partita di Champions League da disputare contro l’Atletico Madrid il prossimo martedì. Certamente una tegola importante per Inzaghi che dovrà fare a meno di un centravanti non indispensabile ma neppure scartabile, vista l’assenza di un numero cospicuo di ricambi nel ruolo a parte Alexis Sanchez e Davy Klaassen come attaccante aggiuntivo nelle situazioni d’emergenza. Come l’austriaco, anche l’esterno sinistro brasiliano Carlos Augusto dovrà comunque potrebbe restare fuori dal terreno di gioco per qualche tempo in attesa di una stima precisa dei tempi di recupero. Nel suo caso saranno quantomeno più ridotti rispetto al collega dell’Inter in questa fase delicata della stagione.