Principio di accordo: l’Inter piazza il terzo colpo

Chance di approdo del portiere brasiliano all’Inter per 15 milioni, c’è il via libra dell’Athletico Paranaense a fine stagione. Sarebbe il terzo colpo già programmato in anticipo da Marotta e Ausilio

Appurato che non manca ormai molto alla cavalcata finale dell’Inter in questa stagione con l’obiettivo primario dello Scudetto alla portata del gruppo nerazzurro di Simone Inzaghi con soli 16 punti di margine dalla possibile vittoria anticipata, lo staff dirigenziale ha iniziato a muovere con largo anticipo anche le proprie mosse di mercato per poter regalare al tecnico piacentino degno di riconferma un organico nuovamente rinforzato per la prossima stagione.

Gettare le basi per far bene anche in futuro è infatti una prerogativa essenziale per il prosieguo del progetto promosso da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ma non servirà farlo soltanto piazzando colpi a parametro zero come previsto inizialmente. I primi due nomi saranno infatti quelli di Medhi Taremi e Piotr Zielinski, grandi protagonisti di Porto e Napoli negli ultimi anni.

A seguire, probabilmente slanciato anche dalla possibile cessione di Denzel Dumfries verso una destinazione estera, potrebbe essere finanziato anche il terzo ingresso in squadra. Un profilo che possa scalzare non soltanto Emil Audero dal ruolo di secondo portiere nerazzurro ma che possa fungere anche da futuro erede di Yann Sommer una volta che l’esperto svizzero ex Bayern Monaco dovrà alzare bandiera bianca sulla propria carriera.

Bento erede e vice Sommer all’Inter, 15 milioni e accordo a fine stagione

Fra i nomi presi in considerazione finora dalla dirigenza nerazzurra ci sono sicuramente quelli di Michele Di Gregorio reduce dall’ennesima buona stagione con la maglia del Monza ma anche Josep Martinez visto all’opera con positività con la maglia del Genoa nel recente incontro di campionato disputato e vinto a fatica dall’Inter.

Ciononostante, la pista preferita promossa anche grazie al duro lavoro degli osservatori presenti in Sud America resta quella per Bento, giovane portiere brasiliano già nel giro della Nazionale e attualmente in forze all’Athletico Paranaense.

Come noto, l’Inter aveva intrapreso un percorso di studio e sondaggi nei confronti del portiere già tempo addietro al fianco di altre potenziali pretendenti europee. Fino a questo momento non sono mai trapelati grandi indizi sulla possibile destinazione del calciatore eccezion fatta per qualche occhiata d’approvazione giunta sino in Europa. Ora però, con il terminare della stagione nel Vecchio Continente, tutto sarebbe destinato a cambiare. O comunque, a saltar fuori con maggiore chiarezza.

Stando alle ultime novità lanciate anche da Marco Barzaghi, molto lascerebbe intendere che l’Inter abbia già un’intesa verbale con il club brasiliano sull’acquisizione delle prestazioni di Bento in futuro: “Valutazione intorno ai 15 milioni di euro e accordo raggiunto ultimamente, crescerebbe alle spalle di Sommer”, ha dichiarato il giornalista suo sul canale YouTube. Non male.