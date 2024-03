Atletico a pezzi, ma in casa si scatena: i numeri

Pesante ko in campionato per gli uomini di Diego Simeone a pochi giorni dal match di ritorno con l’Inter, è successo contro il Cadice

L’Atletico Madrid, ora al quarto posto nella classifica generale di Liga con due sole lunghezze in più rispetto all’Atheltic Bilbao (fermo a sua volta a quota 53), ha perso altri importanti punti per strada nello scorso weekend.

Ad aver messo al tappeto i ‘Colchoneros’ in data sabato 9 marzo è stata, infatti, la doppietta di Juanmi, centravanti di attuale proprietà del Cadice che ha siglato una rete per tempo, regalando così tre importanti punti alla propria squadra in chiave salvezza (con la formazione guidata dal tecnico Mauricio Andres Pellegrino ferma in questo momento al 18esimo posto con 22 punti, due in meno rispetto al Celta Vigo). Una sconfitta, questa, che ha messo ancor più in risalto il periodo nero degli uomini di Diego Simeone.

La formazione spagnola ha, infatti, fatto registrare 5 sconfitte, 1 pareggio e 2 sole vittorie nelle ultime 8 uscite a cui ha preso parte. Da includersi in quest’elenco anche la sfida disputatasi lo scorso 20 febbraio al ‘Meazza’ contro l’Inter, sodalizio che farà visita ai biancorossi nella serata di mercoledì alle ore 21:00. L’Atletico, che non sta vivendo un buon momento a livello di risultati, rischia tra l’altro di fare a meno in questo match di uno dei suoi uomini migliori, vale a dire di Antoine Griezmann.

L’attaccante francese ha accusato un problema alla caviglia proprio nell’appuntamento d’andata contro i nerazzurri, restando così ai box nelle ultime quattro gare. Tornato ad allenarsi al pari dei propri compagni di squadra nel pomeriggio di venerdì, Griezmann spera di riuscire a strappare quantomeno una convocazione per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Ad ogni modo, nonostante le buone sensazioni lanciate dal classe ’91 negli scorsi giorni, è a forte rischio la presenza dal 1′ dell’attuale numero 7 dei ‘Colchoneros’ per la sfida in programma tra soli due giorni contro la formazione di Simone Inzaghi, che nonostante l’1-0 di vantaggio sugli spagnoli deve fare i conti con un dato (che ha dell’incredibile) fatto registrare da Morata e compagni in questa prima parte di stagione.

Atletico Madrid mai sconfitto in mura amiche tra campionato e Champions in questa stagione

Nonostante il momento no della formazione di Diego Simeone, l’Inter non può affatto permettersi di abbassare la guardia in occasione dell’ottavo di finale di ritorno in programma tra poco più di quarantott’ore contro l’Atletico Madrid, proprio in virtù del fatto che questa sfida si disputerà in un clima ‘infuocato’.

Il ‘Metropolitano’, da sempre uno degli stadi più caldi in Europa, è diventato ormai uno dei veri punti di forza di questa squadra. Difficilmente, infatti, Griezmann e compagni sbagliano dinanzi al proprio pubblico, a testimoniarlo le 0 sconfitte fatte registrare in casa tra campionato e Champions League in questa stagione dalla squadra del ‘Cholo’, in grado di ottenere in mura amiche 40 punti su 42 disponibili in questa edizione di Liga. Questo, di fatto, il pericolo maggiore per la formazione di Simone Inzaghi, costretta a fare i conti con l’atmosfera rovente che troverà dinanzi a sé tra soli pochi giorni in Spagna.