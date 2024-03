Dall’Inter all’Arsenal: affondo e offerta da 40 milioni

A quanto pare, l’Arsenal potrebbe mettere sul piatto più di 40 milioni per prendersi un giocatore nerazzurro

L’estate 2024 sarà caratterizzata dal passaggio da questa a quella squadra di attaccanti e laterali… Tutto nasce da due colpi in entrata già scritti del Real Madrid. Colpi che sembrano aver già scombussolato i piani di mercato di parecchi club. L’attaccante il cui trasferimento potrebbe innescare un effetto a valanga nel calciomercato estivo è Kylian Mbappé.

Se n’è parlato già tanto e presto dovremmo cominciare a concentrarci sulle conseguenze dirette e indirette dell’addio annunciato del campione francese al PSG. Chi prenderanno i parigini per rinpiazzarlo? Si butteranno su Osimhen, su Vlahovic, su Zirkzee o su qualche altro attaccante di punta che gioca in Premier?

Il terzino che cambierà molto probabilmente casacca è invece Alphonso Davies del Bayern Monaco. Molti esperti di mercato, sia in Germania che altrove, lo danno come un acquisto praticamente già fatto dai Blancos. I bavaresi hanno infatti già cominciato a guardarsi intorno.

L’obiettivo principale, al momento, potrebbe essere Theo Hernandez del Milan. Che però costa molto caro. Ecco perché i tedeschi non chiudono la porta ad altri obiettivi. Per esempio, piace anche Oleksandr Zinchenko dell’Arsenal.

Nonostante la corte dei bavaresi, l’avvenire Zinchenko sembra già di per sé lontano dai Gunners. Come riportato dalla stampa del Regno Unito, il terzino ucraino sarebbe finito anche nel mirino del Newcastle. PIF proverà dunque a chiudere prima che si muova il Bayern Monaco, che appunto potrebbe puntare all’ucraino per sostituire Alphonso Davies, diretto verso il Real Madrid.

Per il post Zinchenko, l’Arsenal potrebbe valutare anche il profilo di Federico Dimarco. Si potrebbe in questo senso ipotizzare un’offerta da 40-45 milioni di euro. Un’ipotesi che tuttavia non solleticherebbe per nulla l’Inter. In caso di una simile proposta è facile pensare che la dirigenza nerazzurra rispedirebbe l’offerta al mittente.

Offerta da 40 milioni dei Gunners: per l’Inter non ci sono margini

Il ventisettenne ex Ufa, PSV e City è considerato uno dei laterali sinistri più costanti del campionato britannico. Zinchenko ha tutto: velocità, tecnica individuale e duttilità. Può fare anche il centrocampista, il quinto in difesa, il trequartista e l’attaccante esterno.

L’ucraino gioca nell’Arsenal dal 2022: per soffiarlo al City i Gunners hanno speso circa 35 milioni. E con lui in campo il club londinese è stato primo in classifica per quasi tutta la stagione, arrivando però poi alla fine secondo dietro al Manchester City, cioè l’ex club.

L’Arsenal lo venderebbe a una quarantina di milioni. E con i soldi incassati andrebbe poi a caccia di un sostituto. Fra i possibili obiettivi dei Gunners potrebbe esserci pure Dimarco, anche se il laterale nerazzurro non assomiglia troppo a Zinchenko, per caratteristiche fisiche e tattiche.

Le fasce della nuova Inter

Il club nerazzurro punta a confermare gli attuali quattro esterni anche per l’anno prossimo. Juan Cuadrado, molto probabilmente, si svincolerà a fine giugno. Dumfries è ancora in dubbio. Come detto più volte, senza rinnovo entro giugno, sarà ceduto.

Sulla sinistra nessuno vuole toccare Dimarco e Augusto, che quest’anno hanno fatto benissimo. Buchanan deve ancora dimostrare, ma piace molto a Inzaghi, e all’Inter sono tutti convinti che possa cresdere bene. Come sostituto di Dumfries potrebbe arrivare Holm, da sempre un profilo gradito ad Ausilio.

L’altro nome che potrebbe essere preso in considerazione è quello del giovane Kayode. E poi c’è Stefan Posch, terzino del Bologna, che all’occorrenza può fare anche il centrale. Anche il rossoblù è finito da qualche settimana sul taccuino del club nerazzurro in vista della prossima stagione.

Tutto dipende però da Denzel Dumfries: da come finirà la stagione, dalle sue motivazioni future, dalle sue pretese contrattuali e dalle offerte che arriveranno all’Inter per il suo cartellino. Quanto a Dimarco, il ragazzo sta bene dove sta: ha l’obiettivo di rimanere per sempre all’Inter. Nemmeno un’offerta superiore ai 40 milioni potrebbe convincere l’Inter a cedere un tesserato con un così forte senso di appartenenza.