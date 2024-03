Inzaghi a Madrid senza Arnautovic e Carlos Augusto: oggi gli esami

Brutte notizie per l’Inter, considerato che l’austriaco e il brasiliano sono due elementi importanti nelle rotazioni del tecnico nerazzurro

Stamane Marko Arnautovic e Carlos Augusto svolgeranno esami strumentali alla clinica Humanitas di Rozzano per conoscere la reale gravità degli infortuni rimediati sabato scorso al ‘Dall’Ara’ nel match col Bologna vinto 1-0 dall’Inter. L’austriaco ha subito un risentimento ai flessori della coscia destra, il brasiliano un affaticamento muscolare al polpaccio destro.

A meno di colpi di scena, sia l’attaccante che il terzino daranno forfait per la supersfida di Champions con l’Atletico in programma mercoledì sera al ‘Civitas Metropolitano’. Non solo, il rientro dei due calciatori – in particolare quello dell’ex Bologna – dovrebbe avvenire infatti dopo la sosta per le Nazionali fissata a fine marzo. Si tratta di una brutta doppia tegola, considerato che Arnautovic e Carlos Augusto sono due elementi importanti nelle rotazioni del tecnico.