Offerta già triplicata: Inter, la decisione su Bellanova

Straordinario momento di forma per il laterale destro di attuale proprietà del Torino, sbarcato in Piemonte in estate per una cifra da considerarsi ora come ora irrisoria

Le strade di Raoul Bellanova e quella del Torino si sono incrociate per la prima volta nello scorso luglio, periodo in cui la formazione di Ivan Juric ha accolto il classe ’00 per 8 milioni di euro, blindandolo successivamente a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2027. Una trattativa di mercato, questa, giunta al termine anche per via della volontà nutrita dall’Inter, quella di non trattenere l’ex Cagliari alla propria corte.

I nerazzurri, infatti, hanno avuto la possibilità di esercitare l’opzione per il riscatto del laterale destro ‘made in Italy’ ma, non convinta, la formazione di Simone Inzaghi ha poi deciso di investire quei 7 milioni di euro in altre operazioni. Una scelta, questa, che potrebbe costare caro a Marotta e Ausilio.

“Nelle ultime settimane, la valutazione di Bellanova è salita a dismisura arrivando già a 20-25 milioni di euro, il triplo rispetto a qualche tempo fa” – scrive ‘Calciomercato.it‘ a proposito dell’ottimo momento di forma che sta vivendo l’attuale numero 19 dei ‘granata’, messosi sinora in evidenza come uno degli esterni più in forma dell’intero campionato di Serie A.

Inter, rimpianto Bellanova? La verità è un’altra, i numeri raccolti dal classe ’00 in stagione

Raoul Bellanova, esterno di destra che nella passata stagione ha raccolto soli 656′ complessivi con l’Inter (totalizzando a malapena 1 assist), si sta invece rendendo protagonista di un’ottima annata nella regular season 2023-24 col Torino.

A testimoniarlo il gol realizzato soltanto qualche settimana fa contro il Lecce, oltre ai 5 assist messi a referto in 27 giornate di campionato, col classe ’00 rimasto out soltanto contro l’Udinese per squalifica (causa somma ammonizioni). A questo punto viene da chiedersi: Bellanova s’ha già da considerarsi un vero e proprio rimpianto per l’Inter oppure no?

Secondo il nostro punto di vista non ancora, semplicemente Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza nerazzurra hanno deciso di non trattenere l’esterno 23enne (interista sfegatato sin da quando ragazzino) perché non convinti, poi sarà il tempo a dire se la formazione vicecampione d’Europa in carica avrà commesso un errore nel non puntare sull’ex Atalanta e Cagliari, finito nel frattempo sotto il tiro del West Ham e qualche altra big inglese, tentata nel riporre in estate un’importante offerta sul tavolo del Torino per l’attuale numero 19 della formazione piemontese, sostanzialmente rivitalizzato dal tecnico Ivan Juric come già accaduto in passato anche con Federico Dimarco.