Arnautovic e Carlos Augusto: tempi di rientro e le partite che saltano

L’attaccante austriaco e il laterale brasiliano hanno riportato un problema per parte durante l’ultimo match di campionato col Bologna, l’Inter vola così a Madrid senza altre due pedine

Doppia pesante tegola in casa Inter. A fermarsi questa volta sono Marko Arnautovic e Carlos Augusto, usciti entrambi malconci dalla gara disputatasi lo scorso weekend al ‘Dall Ara’ contro il Bologna, col brasiliano costretto al cambio già dopo la prima frazione di gara.

Elongazione al soleo della gamba destra, questo l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’ex Monza nella mattinata di ieri che, così come l’attaccante austriaco (che ha sua volta ha riportato un risentimento al bicipite femorale della coscia destra), non potrà prendere parte all’ottavo di ritorno di domani contro l’Atletico Madrid. Una situazione, questa, che costringerà il tecnico Simone Inzaghi a rivedere le rotazioni del proprio undici titolare. A differenza del classe 99′ però, recuperabile nell’arco di una settimana, l’ex attaccante dei felsinei dovrà far fronte a uno stop molto più lungo.

Arnautovic out per un mese, Carlos Augusto recuperabile già per la sfida col Napoli

Il tecnico piacentino può permettersi di tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Carlos Augusto, col laterale 25enne che potrebbe tornare a disposizione dell’Inter già per il prossimo turno di campionato, in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45 al ‘Meazza’ contro il Napoli.

Nella peggiore delle ipotesi, l’ex Monza tornerà a rimettere piede in campo nel giorno di Pasquetta, data in cui è programma – al rientro della sosta per le Nazionali – la gara contro l’Empoli, anche in questo caso in mura amiche. Discorso tutt’altro che simile per Marko Arnautovic, con l’austriaco costretto a restare a riposo per almeno 1 mese.

La speranza nutrita dall’Inter è quella di riavere il classe ’89 a propria disposizione per l’appuntamento contro l’Udinese fissato in data 7 aprile, prima dell’eventuale quarto di finale di Champions League a cui potrebbe prendere parte il club meneghino in caso di passaggio del turno in tale manifestazione, con la formazione di Simone Inzaghi che, ricordiamo, sarà di scena domani sera in terra spagnola alle ore 21:00 contro l’Atletico Madrid, sodalizio che non ha ancora perso una sola gara in mura amiche in stagione tra campionato e coppe europee.

Nel frattempo, già ufficializzata la presenza di Antoine Griezmann nella serata di domani, calciatore che come anticipato dal tecnico Diego Simeone in conferenza stampa prenderà parte alla sfida in programma tra poco meno di ventiquattr’ore contro i nerazzurri. L’attaccante francese ha, infatti, definitivamente smaltito il problema alla caviglia rimediato nella gara d’andata con la formazione vicecampione d’Europa in carica.